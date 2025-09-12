Volume de serviços prestados no Brasil cresce 0,3% em julho, em linha com o esperado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O volume de serviços prestados no Brasil cresceu +0,3% em julho sobre o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, em linha com o esperado por economistas.

Foi a sexta alta mensal consecutiva do setor, que segue mostrando resiliência em meio ao aperto monetário. Na comparação com julho do ano passado, os serviços cresceram 2,8%, renovando o ponto mais alto de sua série.

Economistas esperavam alta de 0,3% sobre junho e crescimento de 2,6% na comparação anual, segundo pesquisa da Reuters.

De acordo com o IBGE, três das cinco atividades dos serviços pesquisadas tiveram alta, com destaque para informação e comunicação, que avançou 1%. A atividade de profissionais, administrativos e complementares cresceu 0,4% e os serviços prestados às famílias, 0,3%.

Os transportes, por outro lado, sofreram a maior retração (-0,6%), seguidos por outros serviços (-0,2%).

Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Logo, o fraco desempenho de transportes refletiu uma queda das receitas do transporte aéreo, após cinco meses seguidos de crescimento, em meio a uma alta dos preços das passagens no mês.

O Banco Central, que voltará a se reunir para deliberar sobre os juros na próxima semana, tem destacado sua preocupação com a resiliência da inflação de serviços, conforme o setor opera acima do seu potencial. A expectativa é que a autarquia mantenha a Selic em 15%.