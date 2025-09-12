Topo

Notícias

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

12/09/2025 12h51

São Paulo, 12 - As vendas pendentes de milho dos Estados Unidos para entrega no ano comercial 2025/26 somavam 21,17 milhões de toneladas em 28 de agosto, de acordo com dados do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 86% ante igual período do ano passado e é quase o dobro da média de três anos para o período. É também o maior volume já registrado antes do início de um novo ano comercial. O ano comercial para o milho e a soja começa em 1º de setembro. Vendas pendentes são vendas acordadas mas que ainda não foram embarcadas.Em contrapartida, as vendas pendentes de soja para 2025/26 estavam em cerca de 8 milhões de toneladas em 28 de agosto. O volume representa queda de 32% na comparação anual, de 50% ante a média de três anos e o nível mais baixo antes do início de um ano comercial desde 2019. A China, que foi o maior comprador de soja dos EUA em 2024/25, ainda não adquiriu soja da nova safra do país.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Rússia reduz taxas de juros diante do medo de uma desaceleração econômica

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF

Em meio à tensão com Otan e europeus, Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos

Chacina em Santa Catarina: libanês mata mulher, enteados e fere sogra

SAIBA MAIS-O que acontecerá com Bolsonaro depois de condenação por tentativa de golpe?

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico