UE pode prescindir do gás russo em um ano, diz secretário de Energia dos EUA

Por Kate Abnett e Nora Buli

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia poderia dispensar o gás russo dentro de seis a 12 meses, substituindo-o pelo gás natural liquefeito dos EUA, e os Estados Unidos comunicaram essa posição às autoridades da UE nesta semana, disse o secretário de energia norte-americano, Chris Wright, à Reuters nesta sexta-feira.

Wright estava falando em Bruxelas, onde se encontrou com o comissário de Energia da UE, Dan Jorgensen, na quinta-feira, enquanto os EUA aumentam a pressão sobre a Europa para cortar receitas exportadoras de Moscou, buscando acabar com a guerra na Ucrânia.

A UE está negociando propostas legais para eliminar gradualmente as importações de petróleo e gás russo até janeiro de 2028, com a proibição de contratos de curto prazo a partir do próximo ano.

"Acho que isso poderia ser feito facilmente em 12 meses, talvez em seis meses", disse Wright sobre a rapidez com que a UE poderia eliminar o gás russo.

"Definitivamente, expressei minha opinião de que poderíamos fazer isso mais rápido. Do lado dos EUA, poderíamos fazê-lo mais rapidamente, e acho que seria bom se essas datas fossem adiantadas ainda mais. Não sei se isso vai acontecer, mas isso foi discutido", disse ele, referindo-se à sua reunião com Jorgensen.

Um porta-voz da Comissão Europeia se recusou a comentar as observações de Wright.

Jorgensen disse na quinta-feira que era inaceitável que a UE continuasse a importar energia russa -- mas que a eliminação gradual em 2028 era ambiciosa e garantiria que os países da UE não enfrentassem picos de preços de energia ou escassez de fornecimento.

A presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, disse esta semana que o bloco estava considerando uma eliminação mais rápida dos combustíveis fósseis russos como parte das novas sanções contra Moscou, sem especificar como Bruxelas faria isso.

Novas sanções exigem aprovação unânime de todos os 27 membros da UE. Até o momento, a Hungria e a Eslováquia se opuseram às sanções contra o gás russo -- razão pela qual a UE propôs a eliminação gradual em 2028, em uma lei que pode ser aprovada por uma maioria reforçada de países da UE.

Espera-se que a Europa compre cerca de 13% de seu consumo de gás da Rússia este ano, em comparação com cerca de 45% antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, segundo dados da UE.

Nem o governo dos EUA nem a Comissão da UE controlam os acordos de gás, que são acordados por produtores e compradores em um mercado global.

(Reportagem de Kate Abnett, reportagem adicional de Nora Buli em Oslo e Emily Chow em Milão)