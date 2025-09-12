Topo

Notícias

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

12/09/2025 18h29

A TV Brasil vai exibir nesta sexta-feira (12), a partir das 23h, o programa especial Repórter Brasil Especial - Tentativa de Golpe - O julgamento. O programa, ao vivo, fará uma análise do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Penal 2668 que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por crimes relativos a uma tentativa de golpe de Estado.

O programa será apresentado pelo jornalista Guilherme Portanova, com a presença de convidados que irão comentar o julgamento. Também serão exibidas reportagens especiais com um resumo dos principais pontos julgados pelos ministros do STF.

Notícias relacionadas:

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que liderou a tentativa de golpe, outras 7 pessoas foram julgadas como réus do 1º Núcleo: deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Bolsonaro e réu colaborador; general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Rezei para assassino de Kirk não ser um de nós', diz governador de Utah

El Salvador é o país com 'deterioro mais rápido' da democracia na América Latina, diz relatório

Assembleia Geral da ONU apoia criação de Estado palestino sem Hamas

Olympique de Marselha goleia Lorient (4-0) antes de sua visita ao Real Madrid

Bolsonaro condenado, o que acontece agora?

Cogumelos mágicos e mais: três novas drogas são identificadas no Brasil

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

Jamil: Governo brasileiro suspeita que EUA possam aplicar 'sanção coletiva'

Leverkusen vence Eintracht (3-1) na estreia do técnico Hjulmand

Inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética já estão abertas

Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed na semana que vem