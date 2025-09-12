TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
A TV Brasil vai exibir nesta sexta-feira (12), a partir das 23h, o programa especial Repórter Brasil Especial - Tentativa de Golpe - O julgamento. O programa, ao vivo, fará uma análise do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Penal 2668 que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por crimes relativos a uma tentativa de golpe de Estado.
O programa será apresentado pelo jornalista Guilherme Portanova, com a presença de convidados que irão comentar o julgamento. Também serão exibidas reportagens especiais com um resumo dos principais pontos julgados pelos ministros do STF.