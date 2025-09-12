Topo

Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

12/09/2025 11h23

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (12), que irá mobilizar tropas da Guarda Nacional na cidade de Memphis, Tennessee, um novo passo em seu combate contra a criminalidade com forças federais, que seus críticos denunciam como autoritário. 

"Vamos para Memphis. Memphis está com sérios problemas. O prefeito está feliz, é um prefeito democrata. Vamos resolver isso como fizemos em Washington", declarou Trump em uma entrevista à Fox News.

Trump afirmou que um sindicalista do setor ferroviário foi quem lhe aconselhou a priorizar a cidade de Memphis.

Até agora, o presidente republicano enviou a Guarda Nacional para Los Angeles e a mobilizou para a capital, Washington, onde desfruta de amplos privilégios por ser um território sob jurisdição federal.

Nos últimos dias, ele anunciou sua intenção de enviar tropas federais para as cidades de Chicago e Nova Orleans.

Os críticos afirmam que Trump está excedendo seus poderes ao ordenar que as tropas realizem tarefas, incluindo detenções, buscas e apreensões, que normalmente competem à política local e aos agentes de imigração.

