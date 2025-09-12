Três das 5 atividades de serviços registraram alta em julho ante junho, mostra IBGE

Três das cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de junho para julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços prestados às famílias avançaram 0,3%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 1,0%.

Houve avanço de 0,4% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 0,6% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 0,2% em julho.

Comparação com julho de 2024

De acordo com a pesquisa do IBGE, também três das cinco atividades de serviços registraram avanço em julho ante julho de 2024.

Os serviços prestados às famílias recuaram 1,8%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 4,6%.

Houve avanço de 2,5% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 4,1% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 2,0% em julho, na comparação com julho de 2024.