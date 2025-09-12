Topo

Notícias

Trabalhadores sul-coreanos voltam para casa após serem detidos nos EUA em operação contra imigração

12/09/2025 12h02

INCHEON, Coreia do Sul (Reuters) - Cerca de 300 trabalhadores sul-coreanos voltaram para casa na sexta-feira para reencontros emocionantes com suas famílias, uma semana depois de terem sido detidos em uma grande operação de imigração nos Estados Unidos que deixou alguns questionando se voltariam a trabalhar nos EUA.

Usando máscaras faciais, eles desembarcaram de um avião fretado no aeroporto de Incheon e foram recebidos com aplausos de autoridades, incluindo o chefe de gabinete do presidente, antes de serem levados de ônibus para encontrar seus familiares.

O retorno deles encerrou uma semana de intensas negociações de Seul para conseguir sua libertação e trazê-los de volta para casa depois de terem sido levados sob custódia algemados, em imagens que chocaram muitos na Coreia do Sul, um importante aliado dos EUA.

As empresas sul-coreanas há muito tempo sofrem para obter vistos adequados para a equipe especializada necessária nos locais de projetos por meses a fio, o que levou alguns trabalhadores a dependerem de áreas obscuras na aplicação de vistos dos EUA.

Os dois países estão estudando a criação de um grupo de trabalho para considerar um novo tipo de visto para os coreanos, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, que visitou Washington nesta semana.

O chefe de gabinete do presidente, Kang Hoon-sik, disse que foi ao aeroporto para destacar a seriedade com que o presidente Lee Jae Myung estava levando o incidente que afetou "pessoas inocentes coreanas".

"Estamos em uma era de novo normal ao lidar com os Estados Unidos", declarou Kang aos repórteres.

"O padrão muda a todo momento e constantemente é preciso fazer acordos, não apenas sobre tarifas, mas também sobre questões de segurança", disse ele.

Os trabalhadores foram recebidos por familiares e funcionários da LG Energy Solution (LGES), e de suas subcontratadas. A empresa de baterias está fazendo parceria com a Hyundai Motor para construir fábrica no Estado norte-americano da Geórgia.

A operação ameaçou desestabilizar os laços em um momento em que os países estão tentando finalizar um acordo comercial, que inclui um fundo de investimento de US$350 bilhões para apoiar indústrias estratégicas dos EUA.

(Reportagem de Joyce Lee, Jihoon Lee, Ju-min Park, Hyunjoo Jin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Rússia reduz taxas de juros diante do medo de uma desaceleração econômica

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF

Em meio à tensão com Otan e europeus, Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos

Chacina em Santa Catarina: libanês mata mulher, enteados e fere sogra

SAIBA MAIS-O que acontecerá com Bolsonaro depois de condenação por tentativa de golpe?

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico