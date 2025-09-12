Topo

Notícias

Tether revela nova stablecoin lastreada em dólar e contrata aliado de Trump

Nova York

12/09/2025 18h02

A corrida das stablecoins esquentou nesta sexta-feira após a Tether revelar um token planejado, regulado nos EUA e lastreado em dólar chamado USA. A empresa também nomeou o ex-oficial do governo Trump, Bo Hines, como CEO do USA.

A Tether já emite o USDT, que é o maior token lastreado em dólar do mundo, com uma capitalização de mercado de quase US$ 170 bilhões. Ao contrário do USDT, o USA terá um emissor nos EUA e será projetado para cumprir a nova legislação federal que regula as stablecoins, disse a empresa. Não ficou imediatamente claro quando o token será emitido pela primeira vez.

Stablecoins são um tipo de criptomoeda, atreladas a ativos como o dólar e respaldadas por reservas como títulos do Tesouro. O Genius Act, que o presidente americano, Donald Trump, sancionou em julho, estabelece um quadro regulatório para as moedas, abrindo caminho para que mais instituições as utilizem.

A Cantor Fitzgerald servirá como custodiante designada das reservas do USA, que provavelmente consistirão em títulos do Tesouro. O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, foi presidente e CEO da Cantor.

O Departamento de Comércio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed na semana que vem

Fitch reduz nota da dívida da França indicando um deterioramento de finanças públicas

Janja posta memes depois de condenação de Bolsonaro pelo STF

Sobe para 10 número de mortos em explosão de caminhão de gás no México

Fux não disse durante seu voto que colegas perseguem Bolsonaro

Argentina abre 2-0 contra Países Baixos na Copa Davis

STF forma maioria para liberar escolas cívico-militares em SP

Morte após agressão em escola: menina teria batido cabeça ao levar tapa por recusar beijo

Petróleo sobe impulsionado por perspectiva de sanções contra Rússia

Porta-aviões dos EUA não esteve no Brasil durante o julgamento de Bolsonaro

Rússia diz que drone ucraniano atacou usina nuclear, sem causar danos