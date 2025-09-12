Topo

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

12/09/2025 06h44

O estilista italiano Giorgio Armani, falecido na semana passada, instruiu a fundação que herdará sua empresa de luxo a vender 15% para um grande grupo de moda, segundo o testamento divulgado nesta sexta-feira.

Armani nomeou os grupos LVMH, EssilorLuxottica e L'Oreal como seus compradores preferenciais, de acordo com trechos do testamento publicados pela imprensa italiana após sua morte em 4 de setembro, aos 91 anos. 

A venda deve acontecer entre 12 e 18 meses após a leitura do testamento.

O novo acionista teria então a possibilidade de adquirir, em um prazo de até cinco anos, uma participação majoritária no grupo, que Armani construiu ao longo de cinco décadas e que se destacou por sua independência durante sua vida.

