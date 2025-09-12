Topo

Notícias

'Anistia interdita pauta de votações mais importantes', afirma Josias

do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 15h57

A indefinição sobre a anistia impede que propostas de interesse público avancem no Congresso, avalia o jornalista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Medidas como a isenção da conta de luz para famílias pobres e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda estão paradas por causa do impasse, enquanto a maioria da população rejeita a anistia.

Dificilmente [os pró-anistia] conseguirão a anistia na forma como desejam e duvido até, a essa altura, que consigam incluir o Bolsonaro nessa anistia. Vai ser um esforço muito grande, mas há uma certa resistência no Senado, não se sabe qual o número de votos de que eles dispõem na Câmara, E, de resto há no Supremo pelo menos sete dos onze ministros que têm posições consolidadas, são adeptos da tese, segundo a qual crimes contra a democracia não são passíveis de anistia.Josias de Souza, colunista do UOL

Há propostas importantíssimas por votar. Há uma medida provisória que isenta os brasileiros pobres do pagamento da conta de luz. Vence na quarta-feira da semana que vem. E não foi votada, porque esse tema está interditando a pauta do Congresso Nacional. Há a proposta que isenta brasileiros que ganham até R$ 5 mil no imposto de renda.Josias

O comentarista faz um apelo para que o eleitor pressione os congressistas, reforçando que o Congresso deve responder à vontade popular, majoritariamente contrária à anistia.

O eleitor tem que olhar para o Congresso Nacional com ares de proprietário. O Congresso é um prédio que está ocupado por inquilinos. Os deputados e senadores são inquilinos e o contrato a que estão submetidos os parlamentares não inclui anistia. As pesquisas estão aí a informar. O proprietário não quer anistia. Então, se os síndicos, Hugo Mota na Câmara, o Davi Alcolumbre no Senado, não conseguem barrar essa pauta, então é preciso que o eleitor, como proprietário, rompa o contrato.Josias

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Papuda, presídio temido por Bolsonaro, já recebeu vários políticos

'Mãe maravilhosa': quem era mulher morta por falsos entregadores em MG

ONU aprova Declaração de Nova York e defende solução de dois Estados para Gaza

Quando Bolsonaro começa a cumprir a pena definida pelo STF?

Agente de imigração mata em Chicago um imigrante ilegal em fuga

Bolsonaro pode recorrer da decisão do STF? Entenda os próximos passos

STF tem até 60 dias para divulgar acórdão após condenar Bolsonaro

Funcionária é vítima de racismo no 1º dia de trabalho em farmácia de SP

EUA repetem que condenação de Bolsonaro se dá por 'perseguição e censura' de Moraes

EUA, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito pedem trégua humanitária de três meses no Sudão

Assassinato de Charlie Kirk: governador de Utah revela identidade de suspeito detido