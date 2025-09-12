'Tarcísio trai história de SP ao defender Bolsonaro', diz Maierovitch

O jurista Wálter Maierovitch criticou a defesa do governador Tarcísio de Freitas à anistia de Jair Bolsonaro após a condenação do ex-presidente, durante o UOL News, do Canal UOL.

Maierovitch destacou o contraste entre a postura de Tarcísio e a tradição constitucionalista paulista, lembrando a Revolução de 1932, quando São Paulo se opôs ao autoritarismo de Getúlio Vargas.

Ele [Tarcísio], que é carioca, deveria se debruçar na história do estado de São Paulo e reparar o que aconteceu naquilo que se chamou Revolução Constitucionalista de 1932, onde se atacou a ditadura Vargas, o autoritarismo Vargas. Então veio a ditadura logo na sequência e São Paulo brigou pelo constitucionalismo. E o que faz esse governador de São Paulo? Vira um golpista, um contra a Constituição. Ele trai a história de São Paulo. Wálter Maierovitch

O jurista também criticou o que considera um desrespeito à memória dos mártires MMDC, símbolos da resistência legalista paulista, ao comparar a postura de Tarcísio com a tradição democrática do estado.

Ele estava servindo a São Paulo até se tornar uma fascistoide. Agora, esse governador, eu estou evitando falar o nome, por isso quero ele salvo, esse governador cospe na história de São Paulo. Wálter Maierovitch

