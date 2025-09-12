Tambores e cantos marcam abertura do Festival Artes Vertentes

Vertentes

De acordo com o curador e diretor artístico do festival, Luiz Gustavo Carvalho, o Festival Artes Vertentes é voltado para a arte contemporânea e busca o diálogo entre os mais diversos segmentos artísticos, reunido cinema, artes visuais, artes cênicas, entre outros. A locação do evento também é um diferencial, Tiradentes. Segundo ele, o papel é "tecer um diálogo entre o patrimônio imaterial e arquitetônico da cidade e, sobretudo, uma reflexão sobre as narrativas de extrema importância, urgentes, que precisam ser abordadas. Acho que é papel de um festival ligar essas edições também como o território ocupado por ele", defende.

A cidade de Tiradentes foi fundada por volta de 1702, quando os paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José, dando origem a um arraial batizado com o nome de Santo Antônio do Rio das Mortes. O arraial, posteriormente, passou a ser conhecido como Arraial Velho e, em 1718 foi elevado à vila, com o nome de São José, passando em 1860, à categoria de cidade. Durante todo o século 18, a Vila de São José viveu da exploração de ouro e foi um dos importantes centros produtores de Minas Gerais. Apenas com a proclamação da República em 1889, a cidade recebe o nome atual, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira.

Além da importância histórica, a cidade é escolhida também pela posição geográfica.

"Para nós, é muito importante fazer isso no interior e sair das capitais, porque a gente acha que assim intensifica esse diálogo entre as pessoas locais e os artistas vindos de fora, também reunindo essas culturas locais, regionais, nacionais e internacionais", diz a diretora executiva do festival, Maria Vragova.

Atrações

A abertura contou ainda com a apresentação das formações musicais da Ação Cultural Artes Vertentes, um dos desdobramentos do festival, que desde 2013, oferece, ao longo do ano, gratuitamente a crianças, adolescentes e adultos de Tiradentes cursos de música, artes visuais, cerâmica e fotografia.

Como parte da Temporada da França no Brasil, o festival contará, ao longo da programação, com atrações internacionais, como a poeta, fotógrafa e colagista Wendie Zahibo, que vive e trabalha entre Guadalupe e a França, e o poeta, dramaturgo e romancista Jean D'Ame?rique, diretor artístico do festival Transe Poétique, em Porto Príncipe.

"[A Temporada] inclui também uma dimensão de encontro com outras culturas e, em particular, com as culturas africanas, que tanto influenciaram a Europa e as Américas. Influenciaram de maneira dolorosa, não podemos esquecer a história da escravidão, influenciaram e influenciam ainda, de uma maneira maravilhosamente frutífera, a partir da música, da espiritualidade, a partir também de toda a riqueza das artes africanas", diz a comissária-geral da Temporada França-Brasil, Anne Louyot, também presente no evento.

A programação ocorre também nas cidades vizinhas a Tiradentes, como São João del Rei e Bichinho, onde haverá mostras de cinema que discutem memória, ancestralidade e resistência.

O Festival Artes Vertentes segue até 21 de setembro e a maior parte da programação é gratuita. Mais detalhes no site artesvertentes.com.

* A repórter viajou a convite do Festival Artes e Vertentes