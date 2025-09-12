Topo

Notícias

Super Micro Computer inicia embarques de solução Blackwell Ultra, com tecnologia Nvidia

São Paulo

12/09/2025 11h14

A Super Micro Computer anunciou que já começou embarques em grande escala de novos sistemas de inteligência artificial (IA) baseados na plataforma Nvidia Blackwell Ultra. Em comunicado, a companhia disse que os equipamentos foram projetados para acelerar a instalação de centros de dados voltados a aplicações de IA.

Entre as novidades, a Super Micro ressaltou que a nova geração de chips da Nvidia Blackwell Ultra amplia a capacidade de memória e acelera o processamento de dados, elementos considerados cruciais para treinar e rodar modelos mais avançados de IA.

O comunicado também aponta ganhos de eficiência energética: a tecnologia de refrigeração direta a líquido pode reduzir em até 40% o consumo de energia e em 60% o espaço ocupado em data centers, além de cortar em 40% o uso de água, diz o texto.

Com isso, a companhia apresenta a nova linha como parte de uma estratégia para atender à crescente demanda por "fábricas de IA", capazes de sustentar modelos cada vez mais complexos e pesados com menor gasto energético.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Israel intensifica ataques na Cidade de Gaza enquanto muitos moradores se recusam a sair

Rubio viajará a Israel no fim de semana para reforçar apoio dos EUA

Ata do julgamento que condenou Bolsonaro será homologada dia 23, diz STF

Pauta de videográficos

Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

Homem que matou gari 'usou' esposa delegada para enganar polícia, diz MP

Tyler Robinson: quem é jovem que confessou matar Charlie Kirk

BCR prevê safra recorde de milho na Argentina em 2025/26 e menor área de soja

Governador de Utah identifica o suposto assassino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

Juiz condena delegado de polícia a 19 anos de prisão por exigir propinas em cidade do MA

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda