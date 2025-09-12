STOXX 600 fecha estável com revisão da recomendação da França no horizonte, mas sobe na semana

(Reuters) - Os mercados europeus fecharam estáveis nesta sexta-feira, conforme investidores se mostraram cautelosos antes da decisão da Fitch sobre a recomendação de crédito da França nesta sexta-feira, mas encerraram a semana em alta.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,09%, a 554,84 pontos, com o setor de saúde na liderança das perdas, com uma queda de mais de 1%.

O setor aeroespacial e de defesa ampliou sua sequência recorde, com alta de 0,7% nesta sexta-feira, atingindo um novo pico. O setor foi o de melhor desempenho na semana, com avanço de 6%, atingindo sua maior alta semanal em mais de quatro meses, conforme alavancou tensões geopolíticas latentes depois que a Polônia abateu um possível drone russo.

O setor de bancos saltou cerca de 4% na semana, recuperando-se após a fraqueza do final de agosto.

O STOXX 600 se encaminhou para seu primeiro avanço em três semanas, com alta de 1%. O movimento foi inspirado pelas ações globais, que avançaram esta semana devido às expectativas de várias reduções na taxa de juros dos EUA. Operadores precificaram totalmente um corte do Federal Reserve na próxima semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O foco desta semana também foi o caos político francês depois que o país nomeou seu quinto primeiro-ministro em menos de dois anos, já que o governo minoritário não conseguiu unir o Parlamento em relação aos planos de gastos fiscais alimentados pela dívida. A expectativa é de que a Fitch rebaixe a recomendação de crédito da França.

Entretanto, o índice de referência da França superou o desempenho do STOXX 600 na semana.

"O mercado francês continua com um desconto significativo em relação ao mercado global. Certamente, há algum desconto precificado devido aos desafios políticos e problemas orçamentários. O outro ponto é que (as empresas francesas) têm um mercado muito internacional e, portanto, sua exposição direta à França é bastante pequena", disse Craig Cameron, gerente de portfólio do Templeton Global Equity Group.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,15%, a 9.283,29 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,02%, a 7.825,24 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,32%, a 42.566,41 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,09%, a 15.308,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,08%, a 7.748,45 pontos.