Klein: 'STF se recompõe após performance de Fux e dá veredito duro'

O Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e puniu o alto comando militar por tentativa de golpe, destaca Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. Pela primeira vez, um ex-presidente e oficiais generais são responsabilizados por atacar a democracia, o que marca uma virada institucional e simbólica na história brasileira, um dia após o "susto" com voto de Fux, aponta a colunista.

Depois do susto com o voto de Fux, um ponto fora da curva, o Supremo Tribunal Federal seguiu seu curso e puniu os réus pela tentativa de golpe que culminou em 8 de janeiro, mas começou muito antes. Como na reprise de um filme de má qualidade, de péssimo gosto, repassamos a história recente do Brasil ali, e com ela, todo o nosso longo passado de golpes, contragolpes, quarteladas e anistias. Amanda Klein

A apresentadora enfatiza que o veredito do STF rompe com décadas de impunidade, reforçando o entendimento de que conspirações contra a ordem constitucional não serão mais toleradas.

Ontem o STF respondeu quase em uníssono, com a exceção da voz que ficou totalmente isolada e praticamente não se ouviu nesta quinta-feira de Luiz Fux, para reforçar simbolicamente a união e a defesa da instituição STF, a mais atacada no governo Bolsonaro. A presença do decano, ministro Gilmar Mendes, e também do presidente da Força, Luiz Roberto Barroso, marcaram a sessão. Amanda Klein

Fux foi tão endeusado pela direita, que foi convidado a se candidatar ao Senado. Mas ontem o STF se recompôs, se reuniu e prevaleceu o veredito duro em defesa da instituição, da democracia, da ordem constitucional. Pela primeira vez, temos um ex-presidente da República e o alto comando das Forças Armadas condenados por tentativa de golpe de Estado. Não é pouca coisa, menos ainda em um momento do mundo em que o autoritarismo mostra a cara pelo voto legal e legítimo e encontra poucos freios das instituições. Amanda Klein

