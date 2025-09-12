Topo

STF forma maioria para liberar escolas cívico-militares em SP

STF cassou decisão do TJ-SP e autorizou o modelo de escolas cívico-militares em São Paulo - Antonio Cruz/Agência Brasil
STF cassou decisão do TJ-SP e autorizou o modelo de escolas cívico-militares em São Paulo Imagem: Antonio Cruz/Agência Brasil
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 17h35Atualizada em 12/09/2025 17h35

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para validar uma decisão liminar que autoriza o modelo de escolas cívico-militares no estado de São Paulo.

O que aconteceu

Ministros votaram a favor de uma decisão de Gilmar Mendes. O ministro havia cassado uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para suspender o modelo. Acompanharam Gilmar os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques e Flávio Dino —este, com ressalvas.

Apenas o ministro Luiz Fux não votou ainda. O julgamento vai até as 23h59 de hoje.

Decisão de Gilmar atendeu a pedido do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ministro considerou que o TJ-SP invadiu a competência do STF ao suspender o modelo. A lei que instituiu as escolas cívico-militares já é questionada no Supremo.

Gilmar também escreveu que a Corte estadual sabia das ações no STF. Mesmo assim, a liminar foi proferida, demonstrando interferência direta na jurisdição do Supremo, segundo o ministro.

A permanência da decisão do TJ-SP prejudicaria a competência do STF, na avaliação de Gilmar. "Estaríamos a permitir que um órgão jurisdicionalmente inferior a esta Corte frustrasse as competências próprias do STF", disse o magistrado.

A decisão de Gilmar Mendes não discute o mérito da lei, ou seja, se ela é constitucional. O caso ainda será analisado pela Suprema Corte.

Implantação do projeto

Em outubro de 2024, o UOL noticiou que o governo de São Paulo adiou o início do programa de escolas cívico-militares. Segundo a Secretaria de Educação, o modelo será implantado em 2026, caso o STF o autorize em duas ações que dependem de julgamento.

Programa tinha previsão de implantação este ano, mas foi adiado. O planejamento inicial da gestão de Tarcísio era que 45 escolas inaugurassem o modelo já em 2025.

A mudança é contestada no STF pelo PSOL e pelo PT. Em junho de 2024, os partidos acionaram o Supremo contra a lei do governo Tarcísio, aprovada na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), que prevê a modalidade cívico-militar. Os partidos argumentam que a mudança promove militarização precoce dos estudantes e desvaloriza a carreira dos professores.

Recentemente, o TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) suspendeu o processo seletivo para a contratação de policiais militares para o programa. O edital já havia sido suspenso pela Justiça em julho, mas o governo Tarcísio conseguiu reverter a decisão e retomar o processo seletivo.

O Tribunal de Contas analisou o "controle da legalidade administrativa, orçamentária e financeira", disse relator. O conselheiro Renato Martins Costa ponderou que não cabe ao órgão julgar a constitucionalidade da lei que instituiu o programa. "A contratação por tempo não superior a três anos, poderia, em tese, se distanciar do indispensável requisito da necessidade temporária ou, ainda, da excepcionalidade do interesse público", argumentou o relator em seu voto.

Na decisão, o TCE citou irregularidades no programa. Entre elas: o uso de verbas da educação para pagamento do bônus aos policiais militares, a ausência de estudos de impacto orçamentário e financeiro e a falta de metas e indicadores de desempenho.

