STF condena militares pela 1ª vez a até 26 anos; STM pode tirar patentes

Pela primeira vez na história, o STF (Supremo Tribunal Federal) condenou ontem militares da mais alta patente a até 26 anos e 6 meses de prisão. Somadas, as penas chegam a 91 anos e 6 meses e as multas alcançam cerca de R$ 555 mil.

Os generais de quatro estrelas Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto, além do almirante Almir Garnier Santos, vão cumprir pena por cinco crimes, entre eles, golpe de Estado e organização criminosa.

Após o transitado em julgado, todos ainda correm o risco de perder seus postos e patentes, segundo determina a Constituição em casos de condenação de militares superior a dois anos na Justiça comum.

O mesmo vale para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) —capitão reformado do Exército .

Também militar, o tenente-coronel Mauro Cid foi condenado, mas a uma pena menor por ter firmado acordo de delação premiada.

O ministro Alexandre de Moraes determinou o envio de ofício ao STM (Superior Tribunal Militar) e aos comandos do Exército e Aeronáutica para análise dos casos dos condenados.

A previsão constitucional do artigo 142 diz que o oficial só perderá o custo da patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar permanente.

Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista

Se o STM entender que os militares condenados não são aptos a permanecer nas Forças Armadas, eles perderão as patentes e, consequentemente, os salários, caso não haja mais possibilidade de recurso. Nessa situação, a remuneração poderá ser convertida em pensão para o cônjuge ou para filhos menores.

Veja como ficou a pena de cada militar condenado:

Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil e da Defesa): 26 anos e 6 meses

(ex-ministro da Casa Civil e da Defesa): Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa): 20 anos

(ex-ministro da Defesa): Almir Garnier Santos (ex-comandante da Marinha): 24 anos

(ex-comandante da Marinha): Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional): 21 anos

Com 26 anos e 6 meses, Braga Netto foi o réu que recebeu a segunda maior dosimetria. A diferença para Bolsonaro se explica pelo fato de o ex-presidente, e não ele, não ter sido considerado o líder da organização criminosa.

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça) foi condenado a 24 anos de prisão, e Alexandre Ramagem, ex-diretor geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e hoje deputado federal (PL-RJ), recebeu a pena de 16 anos e 1 mês, a menor depois do delator Mauro Cid.

Bolsonaro

Seguindo proposta do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, o ex-presidente Bolsonaro recebeu a maior condenação: 27 anos e 6 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, ou seja, regime fechado, e o restante em regime aberto ou semi-aberto.

Ainda cabe às defesas dos réus apresentar recursos, os chamados embargos de declaração. Só depois de finalizada essa fase é que efetivamente ocorrem as prisões —há ainda a possibilidade de pedidos de habeas corpus contra regime fechado, em razão da idade e de estado de saúde dos condenados.

"[Embargos de declaração] São pedidos de esclarecimentos sobre algum detalhe em relação ao acórdão sem capacidade de alterar o resultado do julgamento", afirma a professora de direito constitucional Adriana Cecilio. "Depois da análise desses recursos e do transitado em julgado, passe-se ao cumprimento das penas."

Desde 4 de agosto, Bolsonaro está em prisão domiciliar determinada por Moraes no âmbito de outra ação, na qual foi indiciado sob a acusação de obstruir o processo sobre a trama golpista — ele é o primeiro ex-presidente a ser julgado por tentativa de ataque à democracia.

Durante o debate da dosimetria ontem, os ministros da Primeira Turma —à exceção de Luiz Fux— votaram com o relator em sete dos oito casos, fazendo pequenos ajustes quando necessário. Apenas no caso de Ramagem, Moraes refez o cálculo para seguir a pena elaborada pela ministra Cármen Lúcia, reduzido o tempo de prisão de 17 para 16 anos.

O relator também aceitou proposta do ministro Flávio Dino em relação ao valor do dia-multa imposto a Bolsonaro de um para dois salários mínimos. Dino alegou que o ex-presidente já comprovou ter alta capacidade financeira.

Histórico de anistias

Segundo historiadores ouvidos pelo UOL, as tradições golpistas e autoritárias nunca foram discutidas ou julgadas de forma ampla pela sociedade brasileira.

As punições praticadas anteriormente sempre foram definidas de maneira administrativa e interna, sem chegar à Justiça comum.

A opção pela "conciliação" se deu em todos os períodos históricos a fim de obter a chamada "pacificação", palavra de ordem hoje para políticos que buscam aprovar o mesmo benefício aos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente.

Desde a proclamação da República, em 1899, já foram nove os decretos ou leis que anistiaram cidadãos que atentaram contra o governo vigente.

Ao longo de seus votos, os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin destacaram a "tradição" brasileira de anistiar condenados pela Justiça, especialmente militares, e destacaram a importância da condenação para desestimular novas tentativas de ruptura institucional.

"Se, no golpismo, quem atenta ao Estado democrático de Direito não é condenado, incentivam-se novas tentativas", afirmou Cármen Lúcia durante seu voto ontem.