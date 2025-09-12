Topo

Sheinbaum nega que México aplique medidas coercitivas contra a China

12/09/2025 13h19

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, negou nesta sexta-feira (12) que esteja aplicando medidas coercitivas contra a China ou a outros países contra os quais planeja elevar tarifas até níveis de 50%.

O governo chinês afirmou nesta quinta-feira que "se opõe firmemente a qualquer coerção de outros" países para restringir suas exportações, após o anúncio da iniciativa de lei apresentada por Sheinbaum ao Congresso mexicano.

"Não são medidas de coerção e não são contra a China (...), não são medidas contra um país" em particular, disse Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa, ao mesmo tempo que anunciou conversações com Pequim na próxima semana.

O projeto aponta para países com os quais o México não tem acordos de livre comércio e será debatido pela maioria oficialista em meio às pressões tarifárias dos Estados Unidos, destino de 80% das exportações mexicanas.

A proposta inclui bens de cerca de vinte setores.

"O objetivo é fortalecer a produção nacional", acrescentou a mandatária, que impulsiona um plano de substituição de importações no âmbito das tensões comerciais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum reiterou que o aumento não está relacionado com as políticas protecionistas de Trump e descartou um impacto econômico por possíveis represálias de países asiáticos.

"Exportamos muito pouco para esses países", sustentou a presidente, que destacou que o México quer "continuar tendo uma relação muito boa" com a China.

bur-axm/mr/dd/aa

© Agence France-Presse

