Topo

Notícias

Sevilla fica no empate com Elche (2-2) na abertura da 4ª rodada do Espanhol

12/09/2025 20h25

O Sevilla, comandado pelo técnico argentino Matías Almeyda, conseguiu apenas um empate por 2 a 2 no estádio Ramón Sánchez Pizjuán contra o recém-promovido Elche, na partida que abriu a quarta rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (12). 

O atacante Isaac Romero abriu o placar para os andaluzes (28'), mas o português André Silva (54') e o espanhol Rafa Mir (69') viraram o placar para o Elche, antes de Peque Fernández empatar na reta final (85'). 

O Sevilla, que venceu na visita ao Girona pouco antes da pausa internacional, ainda não conseguiu um triunfo diante de sua torcida e permanece na metade inferior da tabela, com quatro pontos. 

Já o Elche de Éder Sarabia segue invicto em seu retorno à primeira divisão, onde ocupa a sexta colocação, com três empates e uma vitória.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche 2 - 2

- Sábado:

(09h00) Getafe - Real Oviedo

(11h15) Real Sociedad - Real Madrid

(13h30) Athletic Bilbao - Alavés

(16h00) Atlético de Madrid - Villarreal

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Girona

(11h15) Levante - Betis

(13h30) Osasuna - Rayo Vallecano

(16h00) Barcelona - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Espanyol - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 6 3 3

3. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7

4. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4

5. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2

6. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

7. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0

9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 4 3 1

11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0

12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Celta Vigo 3 4 0 3 1 3 5 -2

15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4

16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9

./bds/iga/raa/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Nos EUA, ministro de Taiwan adverte sobre "efeito dominó" se China tomar a ilha

Kim, da Coreia do Norte, diz que país vai apresentar sua política nuclear na próxima reunião do partido

Anthony Martial assina com Monterrey de Sergio Ramos

Sevilla fica no empate com Elche (2-2) na abertura da 4ª rodada do Espanhol

Rubio viaja para Israel em meio a tensões entre Otan e Oriente Médio

Aposta de SP acerta Lotofácil e ganha R$ 1,3 milhão; confira números

Médicos protestam em Buenos Aires contra vetos de Milei à saúde

Mostra de cinema francês apresenta visões sobre a crise ambiental

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 9,2 milhões; veja dezenas sorteadas

Acordo Mercosul-Efta será assinado em 16 de setembro, diz Itamaraty

Ninguém acerta Lotomania e prêmio vai a R$ 3,4 milhões; confira dezenas