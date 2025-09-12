Topo

Setor de serviços alcança novo patamar recorde em julho de 2025, aponta IBGE

12/09/2025 11h34

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor alcançou no período novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 8,2% abaixo do pico, registrado em outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação alcançaram também novo nível recorde em julho de 2025.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3% abaixo do recorde, de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 2,2% abaixo do ápice, registrado em março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 15% aquém do auge, de janeiro de 2012.

