Topo

Notícias

Serviços crescem em julho pelo sexto mês consecutivo, mostra IBGE

Rio

12/09/2025 11h36

O volume de serviços prestados no País cresceu em julho pelo sexto mês consecutivo, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor de serviços acumulou um ganho de 2,4% em seis meses consecutivos de altas: fevereiro (0,8%), março (0,4%), abril (0,4%), maio (0,2%), junho (0,4%) e julho (0,3%).

Uma sequência tão longa de avanços seguidos nos serviços não corria desde o período de crescimentos que se estendeu entre fevereiro de 2022 e setembro de 2022, lembrou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

Na comparação com julho de 2024, o volume de serviços avançou 2,8% em julho de 2025, a 16ª taxa positiva seguida.

O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento ante o mesmo mês do ano anterior - passou de 54,2% em junho para 50,6% em julho.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Animal mais feliz: conheça o Quokka, marsupial que está sempre sorrindo

Exportadores dos EUA reportam vendas de 22 mil t de óleo de soja à Coreia do Sul

Otan lança "sentinela" para reforçar seu flanco leste, diz secretário-geral

STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Rússia reduz taxas de juros diante do medo de uma desaceleração econômica

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF