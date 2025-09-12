Topo

Sentimento do consumidor nos EUA cai a 55,4 em setembro, mostra preliminar

12/09/2025 11h28

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 58,2 em agosto para 55,4 em setembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 12. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 59,3.

A pesquisa preliminar mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses se mantiveram em 4,8% entre agosto e setembro.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação registrou alta entre um mês e outro pelo segundo mês consecutivo, de 3,5% para 3,9%.

