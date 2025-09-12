Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de liberações

O governo federal já divulgou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A liberação segue a data de nascimento do trabalhador, permitindo que quem faz aniversário em janeiro, por exemplo, já possa realizar o saque dentro do período estipulado.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 2/01/2025 a 31/03/2025

Nascidos em fevereiro: 3/02/2025 a 30/04/2025

Nascidos em março: 3/03/2025 a 30/05/2025

Nascidos em abril: 1/04/2025 a 30/06/2025

Nascidos em maio: 2/05/2025 a 31/07/2025

Nascidos em junho: 2/06/2025 a 29/08/2025

Nascidos em julho: 1/07/2025 a 30/09/2025

Nascidos em agosto: 1/08/2025 a 31/10/2025

Nascidos em setembro: 1/09/2025 a 28/11/2025

Nascidos em outubro: 1/10/2025 a 30/12/2025

Nascidos em novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: 1/12/2025 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão tradicional e permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo disponível no mês de seu aniversário. Porém, quem optar por essa forma não terá direito ao saque integral da conta em caso de demissão, podendo acessar apenas a multa rescisória.

No modelo convencional do FGTS (saque-rescisão), o empregado demitido sem justa causa recebe todo o saldo do fundo, além da multa de 40%, quando aplicável.

O saque-aniversário fica acessível já no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, com prazo de até 60 dias para retirada.

Como aderir à modalidade?

A escolha pelo saque-aniversário é facultativa e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária para o depósito. De acordo com a Caixa, o valor é liberado em até cinco dias úteis após o pedido, caso seja feito no mês de aniversário.

Também é possível, pelo app, voltar para o saque-rescisão, desde que não haja antecipação de valores contratada. Nesse caso, o retorno só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque-aniversário?

O montante liberado depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50%, aplicada sobre o total dos saldos no FGTS, acrescida de uma parcela adicional conforme a faixa do saldo acumulado.

Até R$ 500: 50%, sem parcela extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900