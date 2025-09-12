'Salvou meu cabelo': linha da L'Oréal promete resultado de salão em casa

O Guia de Compras UOL encontrou uma linha de produtos para usar em casa que promete deixar os cabelos com resultado semelhante ao de um salão de beleza.

Com xampu, condicionador, máscara capilar e óleo reparador, a linha Absolute Repair, da L'Oréal Professionnel, é uma das mais bem avaliadas pelos consumidores, com notas médias que variam de 4,6 a 4,8 estrelas (do total de 5) na Amazon. Veja a seguir o que a fabricante diz sobre seus produtos:

Tecnologia por trás dos produtos

Segundo a L'Oréal, a fórmula presente na linha repara até dois anos de danos a partir do primeiro uso. E esse resultado foi possível após a empresa desenvolver um estudo sobre a fibra que compõe o fio de cabelo e sua menor estrutura molecular chamada peptídeo.

Como resultado desse estudo e solução para o dano, foi criada uma fórmula para "reinjetar" nos fios esse componente, que é danificado devido aos fatores externos.

Com ingredientes como quinoa dourada e proteína hidrolisada de trigo, os produtos da linha criam uma espécie de camada protetora no fio que mantém as cutículas seladas, ajudando a reter as propriedades restauradoras dentro da fibra capilar.

Veja o que diz quem usou

Na Amazon, a linha de produtos tem mais de 26 mil avaliações —só o óleo reparador, por exemplo, tem mais de 15.000. Veja o que diz alguns consumidores que compraram itens da linha e estão satisfeitos após o uso:

Uso essa linha a um tempinho e é ótima. Mesmo sendo uma linha de reconstrução, da super certo o uso contínuo para mim. Os produtos da L'Oréal, para mim, são os melhores. Todos que usei, são bons. (...) Patrícia.

Estou usando a linha completa (shampoo, condicionador, máscara e óleo). Comecei a usar depois de fazer química no cabelo e meu cabelo está MARAVILHOSO! Extremamente macio e brilhante. Nunca fui muito de cuidar do cabelo, então estou sentindo bastante diferença. O shampoo rende muito, pouca quantidade já faz bastante espuma e espalha bem no couro cabeludo. Amando a linha. Aidan

Salvou o meu cabelo, um mês de uso e minhas pontas elásticas foram embora. Simplesmente perfeito! Gabriely

Que máscara surreal, senti meu cabelo profundamente tratado com um brilho incrível e muito macio. O cheiro é absurdamente bom. Recomendo. Rahisa Helena.

Comprei para testar no meu cabelo, que é descolorido e precisa de bastante hidratação, e essa máscara é maravilhosa. Superou todas as expectativas. Sarah Sales

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores não perceberam diferença no cabelo após o uso. Confira algumas opiniões:

A máscara é boa, mas no meu cabelo não fez muita diferença, talvez eu não estivesse precisando tanto de reconstrução como eu achava. A durabilidade dele é maravilhosa. Thais.

É bom, mas esperava mais deste produto. O cabelo melhora após uns dois dias da aplicação. Fica sedoso e com brilho. Mirtes Sayuri Umeda.

O meu cabelo tem luzes e é fino, não gostei muito. Waldeiva Franco

Pelo valor, o nível de hidratação podia ser melhor. (...) Mas a marca é ótima, e rende muito. Avaliação anônima.

* Com informações de matéria publicada em 23/06/2024

