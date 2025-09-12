Rússia e Belarus iniciam exercício militar perto de fronteira da Otan após incursão de drones

Por Mark Trevelyan

(Reuters) - Rússia e Belarus iniciaram um grande exercício militar conjunto às portas da Otan nesta sexta-feira, em um momento de maior tensão com a aliança ocidental, dois dias depois que a Polônia abateu drones russos que cruzaram seu espaço aéreo.

O exercício "Zapad-2025", uma demonstração de força da Rússia e de seu aliado próximo, Belarus, está sendo realizado em campos de treinamento nos dois países, inclusive perto da fronteira com a Polônia.

Ele foi programado bem antes do incidente com drone que marcou a primeira ocasião conhecida em que um membro da Otan disparou contra alvos russos durante a guerra de três anos e meio.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que, na primeira fase do exercício, as tropas simulariam a repulsão de um ataque contra Rússia e Belarus, cuja aliança é conhecida como Estado da União.

A segunda fase se concentrará em "restaurar a integridade territorial do Estado da União e esmagar o inimigo, inclusive com a participação de um grupo de coalizão de forças de Estados amigos", afirmou o ministério.

Belarus faz fronteira com três membros da Otan -- Polônia, Lituânia e Letônia -- a oeste, e com a Ucrânia ao sul.

O Kremlin disse na sexta-feira que as preocupações europeias sobre os exercícios eram uma resposta emocional baseada na hostilidade contra a Rússia. Ele se recusou a comentar sobre o incidente com drones desta semana, que foi visto no Ocidente como um alerta para a Otan e um teste de suas respostas.

Os países ocidentais consideraram o episódio do drone uma provocação deliberada da Rússia, o que foi negado por Moscou. O Ministério da Defesa da Rússia disse que seus drones haviam realizado um ataque no oeste da Ucrânia na ocasião, mas que não havia planejado atingir nenhum alvo na Polônia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a incursão dos drones russos pode ter sido um erro. "Não estou feliz com nada que tenha a ver com toda a situação, mas espero que isso chegue ao fim", disse ele a repórteres na quinta-feira.

POLÔNIA EM ALERTA MÁXIMO

Mesmo antes do incidente, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, descreveu as próximas manobras "Zapad" como "muito agressivas" e anunciou que a Polônia fecharia sua fronteira com Belarus à meia-noite de quinta-feira.

O vice-ministro da Defesa polonês, Cezary Tomczyk, disse que a Polônia vinha se preparando há muitos meses e estava realizando seus próprios exercícios, com o codinome "Iron Defender".

"Há cerca de 30.000 soldados no exercício Iron Defender e cerca de 5.000 na fronteira" com Belarus, declarou Tomczyk em resposta a perguntas da Reuters.

A Lituânia também disse que está protegendo sua fronteira por causa do exercício militar.

(Reportagem de Mark Trevelyan em Londres e da Redação de Moscou; reportagem adicional de Pawel Florkiewicz)