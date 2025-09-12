Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos e preocupam Otan

Rússia e Belarus iniciam hoje treinamentos militares conjuntos que devem durar até a próxima semana. O encontro preocupa a Otan, que permanece em alerta.

O que aconteceu

Países são aliados e encontro acontece a cada quatro anos. Belarus é um dos aliados mais próximos de Moscou, e os exercícios entre as forças militares dos dois países, chamados de Zapad, devem acontecer em território dos dois em meio a tensões com a Otan.

Incursão de drones russos na Polônia acende alerta na Europa. Os países que formam o bloco estão atentos ao encontro após drones russos serem abatidos em território polonês nesta semana. A Polônia acusou Moscou de violar deliberadamente o espaço aéreo nacional. Lituânia e Letônia, vizinhos de Belarus, permanecem em alerta máximo.

Polônia restringe voos no leste no país, região por onde os equipamentos entraram. Varsóvia, a capital do país, ordenou o fechamento total de sua fronteira com Belarus até o fim das manobras. Lituânia e Letônia também anunciaram fechamentos parciais do espaço aéreo.

Trump minimiza incursão

Presidente americano sugeriu que invasão pode ter sido acidente. Em entrevista a jornalistas ontem, o republicano minimizou o incidente e afirmou que "pode ter sido um erro". O primeiro-ministro polonês rebateu a afirmação nas redes sociais. "Nós também gostaríamos que o ataque com drones à Polônia tivesse sido um erro. Mas não foi. E sabemos disso", escreveu Donald Tusk em inglês no X.

Rússia diz que Polônia não apresentou provas sobre origem dos drones. Após a acusação, Moscou afirmou que o vizinho "propaga mitos" ao não provar se equipamentos eram mesmo russos. "Estes fatos concretos desmentem por completo os mitos que a Polônia volta a espalhar para agravar a crise na Ucrânia", disse a embaixada à agência de notícias AFP.

Zelensky questiona objetivo do encontro. O presidente da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, disse que os exercícios não eram "defensivos" e "não apontam apenas para a Ucrânia".

*Com informações da AFP