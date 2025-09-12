Topo

Notícias

Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos e preocupam Otan

Exercícios militares conjuntos entre Rússia e Belarus - AFP PHOTO / Russian Defence Ministry / handout
Exercícios militares conjuntos entre Rússia e Belarus Imagem: AFP PHOTO / Russian Defence Ministry / handout
do UOL

Colaboração para o UOL

12/09/2025 08h21Atualizada em 12/09/2025 08h21

Rússia e Belarus iniciam hoje treinamentos militares conjuntos que devem durar até a próxima semana. O encontro preocupa a Otan, que permanece em alerta.

O que aconteceu

Países são aliados e encontro acontece a cada quatro anos. Belarus é um dos aliados mais próximos de Moscou, e os exercícios entre as forças militares dos dois países, chamados de Zapad, devem acontecer em território dos dois em meio a tensões com a Otan.

Incursão de drones russos na Polônia acende alerta na Europa. Os países que formam o bloco estão atentos ao encontro após drones russos serem abatidos em território polonês nesta semana. A Polônia acusou Moscou de violar deliberadamente o espaço aéreo nacional. Lituânia e Letônia, vizinhos de Belarus, permanecem em alerta máximo.

Polônia restringe voos no leste no país, região por onde os equipamentos entraram. Varsóvia, a capital do país, ordenou o fechamento total de sua fronteira com Belarus até o fim das manobras. Lituânia e Letônia também anunciaram fechamentos parciais do espaço aéreo.

Trump minimiza incursão

Presidente americano sugeriu que invasão pode ter sido acidente. Em entrevista a jornalistas ontem, o republicano minimizou o incidente e afirmou que "pode ter sido um erro". O primeiro-ministro polonês rebateu a afirmação nas redes sociais. "Nós também gostaríamos que o ataque com drones à Polônia tivesse sido um erro. Mas não foi. E sabemos disso", escreveu Donald Tusk em inglês no X.

Rússia diz que Polônia não apresentou provas sobre origem dos drones. Após a acusação, Moscou afirmou que o vizinho "propaga mitos" ao não provar se equipamentos eram mesmo russos. "Estes fatos concretos desmentem por completo os mitos que a Polônia volta a espalhar para agravar a crise na Ucrânia", disse a embaixada à agência de notícias AFP.

Zelensky questiona objetivo do encontro. O presidente da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, disse que os exercícios não eram "defensivos" e "não apontam apenas para a Ucrânia".

*Com informações da AFP

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos sob o olhar atento da Otan

Trump diz que alguém 'muito próximo' do suspeito do assassinato de Kirk o entregou

'Acredito que autor de atentado contra Charlie Kirk foi preso', diz Trump

Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido

China: importação de frango deve cair 7% em 2026, informa USDA em Pequim

Homem é suspeito de matar ex e sogra a facadas na zona leste de SP

Iniciativa da ONU quer combater aumento de casos de suicídio nas Américas

Autoridades na RD Congo pedem permanência de Missão de Paz da ONU

Papa Leão diz aos bispos católicos para não esconderem alegações de abuso

Número de mortos em protestos contra corrupção no Nepal sobe para 51

Rússia diz que negociações de paz com Ucrânia estão em 'pausa'