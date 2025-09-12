Topo

Notícias

Rússia diz que negociações de paz com Ucrânia estão em 'pausa'

12/09/2025 08h28

A Rússia declarou, nesta sexta-feira (12), que as negociações com a Ucrânia para encerrar o conflito estão em 'pausa', sem data definida para uma próxima rodada de conversações.

"Os canais de comunicação existem e estão bem estabelecidos. Nossos negociadores têm a possibilidade de se comunicar através desses canais, mas, por ora, pode-se falar mais de uma pausa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante sua coletiva de imprensa diária.

As conversações realizadas em Istambul no início deste ano não permitiram avanços reais, exceto um acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que atribuiu a si o papel de mediador entre Moscou e Kiev, quer a todo custo acabar rapidamente com a ofensiva russa em larga escala lançada em 2022.

Mas as posições de ambas as partes parecem, por enquanto, irreconciliáveis.

A Rússia exige a desmilitarização e rendição da Ucrânia, assim como a cessão das regiões ucranianas cuja anexação reivindica, embora não as controle completamente.

A Ucrânia considera essas condições inaceitáveis e exige garantias de segurança por parte de seus aliados, já que está convencida de que a Rússia voltaria a atacá-la mesmo em caso de acordo de paz.

bur/thm/hgs/pb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Homem é suspeito de matar ex e sogra a facadas na zona leste de SP

Iniciativa da ONU quer combater aumento de casos de suicídio nas Américas

Autoridades na RD Congo pedem permanência de Missão de Paz da ONU

Papa Leão diz aos bispos católicos para não esconderem alegações de abuso

Número de mortos em protestos contra corrupção no Nepal sobe para 51

Rússia diz que negociações de paz com Ucrânia estão em 'pausa'

Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos e preocupam Otan

Líder do PL na Câmara diz que articula no STF para evitar que anistia seja barrada

Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme

Kremlin diz que negociações entre Rússia e Ucrânia estão paradas e acusa Europa de dificultá-las

PF deflagra nova fase de operação que apura fraudes no INSS