Rubio viaja para Israel em meio a tensões entre Otan e Oriente Médio

Marco Rubio, principal diplomata do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará para Israel neste fim de semana em meio a tensões com outros aliados dos EUA no Oriente Médio por causa do ataque israelense a líderes do Hamas no Catar e da expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada.

O porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, disse nesta sexta-feira que Rubio deve partir no sábado para Israel para depois se juntar à visita prevista de Trump ao Reino Unido, na próxima semana.

Em Israel, Rubio deve enfatizar os objetivos comuns de Washington e Israel, disse Pigott em um comunicado, citando a necessidade de garantir que o Hamas nunca mais governe Gaza e o retorno dos reféns tomados nos ataques de militantes a Israel em 7 de outubro de 2023, que mataram 1.200 pessoas e resultaram na captura de 251 reféns, de acordo com dados israelenses.

A campanha de resposta de Israel, que já dura quase dois anos, matou mais de 64.000 pessoas no enclave palestino, segundo autoridades locais. Isso provocou uma crise de fome extrema e levou a alegações de que Israel está cometendo genocídio, inclusive pela Associação Internacional de Estudiosos do Genocídio.

Rubio se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, na Casa Branca, ressaltando os interesses conflitantes na região que o diplomata tentará equilibrar em sua viagem. Al-Thani também iria se reunir com Trump ainda nesta sexta-feira.

Israel tentou matar os líderes políticos do Hamas com um ataque aéreo em Doha na terça-feira, no que as autoridades dos EUA descreveram como uma escalada unilateral que não atendeu aos interesses norte-americanos ou israelenses.

O ataque no território de um aliado próximo dos EUA detonou ampla condenação de outros Estados árabes e inviabilizou o cessar-fogo e as negociações sobre os reféns intermediadas pelo Catar.

A visita de Rubio ocorre antes das reuniões de alto nível nas Nações Unidas, em Nova York, no final deste mês, quando países como a França e o Reino Unido devem reconhecer a condição de Estado palestino, medida que conta com a oposição de Israel.

Washington afirma que esse reconhecimento iria dar mais força ao Hamas, o que, segundo Rubio, poderia estimular a anexação da Cisjordânia, almejada por membros da linha-dura do governo israelense.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, assinou um acordo na quinta-feira para levar adiante um plano de expansão de assentamentos que atravessaria as terras da Cisjordânia que integrariam um Estado palestino.

Os Emirados Árabes Unidos advertiram na semana passada que o movimento cruzaria uma linha vermelha e prejudicaria os Acordos de Abraão, mediados pelos EUA, que normalizaram as relações entre Emirados Árabes Unidos e Israel em 2020.

Rubio e os líderes israelenses discutirão "nosso compromisso de combater as ações anti-Israel, incluindo o reconhecimento unilateral de um Estado palestino que recompensa o terrorismo do Hamas, e a guerra judicial no TPI e no TIJ", disse Pigott.

Ele estava se referindo ao Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão para Netanyahu, e ao Tribunal Internacional de Justiça, que ordenou que Israel tome medidas para evitar atos de genocídio.

Antes de sua viagem, Rubio se reuniu com famílias de reféns mantidos pelo Hamas nesta sexta-feira, informou um porta-voz do Departamento de Estado.