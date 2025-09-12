Direita dos EUA clama por vingança após morte de Kirk: 'Guerra civil'

O assassinato do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk desencadeou uma onda de fúria na extrema-direita dos Estados Unidos, onde alguns partidários do presidente dos EUA, Donald Trump, consideraram o assassinato como um ponto de inflamação política e uma ameaça ao poder conservador em meio a um ajuste de contas mais amplo sobre o aumento da violência.

Alguns partidários de Trump culparam a esquerda política, classificando o assassinato de Kirk como o ápice de anos de hostilidade contra o movimento Make America Great Again de Trump. Nas mídias sociais, eles apontaram postagens que pareciam celebrar a morte de Kirk como prova de que os conservadores estão sendo cada vez mais visados.

"Eles não conseguiram derrotá-lo em um debate, então o assassinaram", Isabella Maria DeLuca, uma ativista conservadora e participante do motim de 6 de janeiro contra o prédio do Congresso dos EUA que foi perdoada, escreveu no X.

Mike Davis, um advogado republicano e proeminente apoiador de Trump, disse em uma entrevista que a capacidade de Kirk de galvanizar uma nova geração de conservadores representava "uma ameaça existencial ao futuro da ideologia e do poder esquerdistas".

Hoje, Trump disse que um suspeito do assassinato foi levado sob custódia. Trump não compartilhou a identidade do suspeito, mas duas pessoas familiarizadas com a investigação o identificaram à Reuters como Tyler Robinson, 22 anos.

Jen Golbeck, professora de Ciência da Computação da Universidade de Maryland que estuda a atividade on-line da direita, analisou mais de 3 mil postagens em dois sites — X e o fórum pró-Trump Patriots.Win — nas 24 horas seguintes ao assassinato. Ela encontrou uma mistura volátil de tristeza, raiva e sinais de radicalização crescente. Com a identidade e o motivo do atirador ainda desconhecidos, Golbeck disse que os partidários de Trump estavam "se agarrando a uma narrativa que se encaixa no que eles querem".

No Patriots.Win, os pedidos de vingança aumentaram. "Todo o Partido Democrata precisa ser enforcado agora!", escreveu um cartaz anônimo. "Este é o incêndio do Reichstag", disse outro, referindo-se a um ataque incendiário de 1933 que ajudou a instaurar o regime nazista na Alemanha. "É hora de acabar com a democracia." A Reuters não conseguiu entrar em contato com um representante do Patriots.Win para comentar o assunto.

Um usuário anônimo no X chamou a morte de Kirk de um ponto de ruptura, alertando que a nação está "oscilando entre uma ruptura política e uma guerra civil". "Já passamos das palavras", dizia a postagem.

Em meio à fúria, algumas vozes pediram moderação. "Pare de tentar estimular a violência", escreveu um comentarista do Patriots.Win.

Kirk, 31 anos, fundador da Turning Point USA, era uma figura proeminente no movimento MAGA, conhecido por sua capacidade de mobilizar jovens conservadores.

Antes de um suspeito ser levado sob custódia, Trump culpou a "esquerda radical" pelo assassinato de Kirk e disse aos repórteres na quinta-feira que "temos que dar uma surra neles". Trump também disse que Kirk "era um defensor da não violência — é assim que eu gostaria de ver as pessoas reagirem".

A deputada federal norte-americana Nancy Mace, republicana da Carolina do Sul, disse a repórteres após o assassinato na quarta-feira que "os democratas são responsáveis pelo que aconteceu hoje".

A senadora norte-americana Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, que classificou o assassinato como "horrível", rebateu as críticas de que os democratas precisavam diminuir o tom de sua retórica política. "Oh, por favor. Por que vocês não começam com o presidente dos Estados Unidos? E cada meme feio que ele postou e cada palavra feia", disse ela aos repórteres.

Diversos líderes democratas pediram calma e condenaram o assassinato de Kirk. "A violência política NUNCA é aceitável", postou o líder da minoria na Câmara dos Deputados dos EUA, Hakeem Jeffries, no X. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, chamou o ataque a Kirk de "nojento, vil e repreensível" e pediu aos norte-americanos que "rejeitem a violência política em TODAS as suas formas".