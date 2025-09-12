Quem é Tyler Robinson, suspeito de assassinar Charlie Kirk?

Por Andrew Hay e Nathan Layne e James Pearson

OREM, Utah (Reuters) - Tyler Robinson, suspeito de atirar em Charlie Kirk, tem 22 anos e é natural de Utah. Segundo as autoridades, ele morava com a família no momento e teria criticado o influenciador conservador em uma conversa recente.

Robinson foi preso na noite da quinta-feira após um amigo da família ligar para as autoridades, disseram fontes oficiais nesta sexta-feira.

Os investigadores não identificaram publicamente um motivo. O governador de Utah, Spencer Cox, disse a jornalistas que segundo depoimento de um membro da família a autoridades policiais, Robinson havia mencionado a aparição de Kirk na Utah Valley University, onde ele foi baleado na terça-feira, em um jantar recente.

"Eles conversaram sobre por que não gostavam dele e sobre os pontos de vista que ele tinha", disse Cox. Robinson também havia se tornado mais interessado na política nos últimos anos, disse o membro da família aos investigadores.

Robinson não parece ter qualquer histórico criminal, de acordo com os registros estaduais analisados pela Reuters. Ele era um eleitor registrado, mas não era filiado a um partido político, mostraram registros estaduais de eleitores.

Os registros mostram que ele era um eleitor "inativo", o que significa que ele não havia votado em eleições recentes e não havia respondido a uma correspondência do escritório do condado.

Outros detalhes sobre a vida de Robinson ainda estavam sendo revelados nesta sexta-feira.

Ele frequentou brevemente a Universidade Estadual de Utah em Logan por um semestre em 2021, confirmou a instituição à Reuters. Não ficou imediatamente claro por que ele deixou a faculdade.

Em um vídeo postado por sua mãe no Facebook, Robinson pode ser visto lendo em voz alta uma carta que lhe oferecia uma bolsa de estudos de quatro anos da Universidade Estadual de Utah, enquanto ela aplaudia. Outra postagem dizia que Robinson havia obtido uma pontuação de 34 no exame de admissão à faculdade ACT, o que o colocaria no grupo de 1% dos melhores colocados no teste, de acordo com a empresa de preparação para testes Princeton Review.

No momento de sua prisão, ele estava morando na casa da família no Condado de Washington, no sudoeste de Utah, perto da fronteira com Nevada, disse Cox.

Ele tem dois irmãos mais novos, segundo postagens dos pais no Facebook. A mãe é assistente social em uma empresa de saúde sem fins lucrativos, enquanto a ocupação de seu pai não ficou imediatamente clara.

As publicações de sua mãe no Facebook ao longo dos anos -- a maioria das quais excluída nesta sexta-feira -- tratavam principalmente da família: documentando viagens ao Alasca, ao Caribe e à Disneylândia; comemorando peças escolares, fantasias de Halloween e coelhos de estimação adotados; expressando orgulho quando os três meninos evoluíam na escola. Nenhuma das postagens parecia ser política de forma alguma.

Outras publicações mostram Robinson e seus irmãos ocasionalmente com armas, embora isso não seja incomum em um Estado com leis permissivas para armas de fogo.

"Sair de casa sem ele foi uma das coisas mais difíceis que tive de fazer em muito tempo", escreveu sua mãe em uma postagem sobre como ajudá-lo a se mudar para a faculdade em 2021. "Ele está muito animado para começar sua jornada e vai ser incrível para ele!"

Na noite de quinta-feira, disse Cox, um membro da família ligou para um amigo da família que, por sua vez, ligou para o gabinete do Xerife do Condado de Washington "com a informação de que Robinson havia confessado a eles ou insinuado que havia cometido o incidente".

O colega de quarto de Robinson também mostrou mensagens que Robinson havia enviado por meio da plataforma Discord, descrevendo que havia deixado um rifle em um arbusto enrolado em uma toalha -- o que corresponde à arma que as autoridades recuperaram em uma área arborizada próxima ao local do tiroteio.

Robinson foi registrado na cadeia do condado de Utah em Spanish Fork, cerca de 19km ao sul da universidade onde Kirk foi baleado. Ele ainda não foi formalmente acusado.

(Reportagem de Andrew Hay, Nathan Layne, James Pearson, Raphael Satter, Jana Winter, Sarah N. Lynch, Tim Reid, AJ Vicens)