Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Transmitido em todo o país, o julgamento da trama golpista no STF despertou curiosidade sobre outros elementos além do teor da votação. Um deles é a vestimenta usada pelos ministros, a toga.

Qual é o significado da toga dos ministros do STF?

A toga é a "capa preta" e os acessórios que os magistrados utilizam sobre os ombros; a cor simboliza a negação do indivíduo no processo em que ele representa apenas a instituição. Apesar de parecida, é diferente da beca usada por advogados, procuradores e membros do Ministério Público em alguns detalhes, explica o MP do Acre.

Detalhes da toga de juízes são brancos, que significam a imparcialidade na aplicação da lei. Já a cor vermelha, usada pelos procuradores e membros do MP, indica rigor na aplicação da lei. O verde de defensores e advogados é a esperança de resolução de conflitos.

Toga simboliza poder, prestígio e respeito e tem raízes na Roma Antiga, um período anterior a Cristo. Oficialmente chamada de veste talar, que significa "roupa comprida até o tornozelo", ela era usada pelos senadores e ministros romanos, pois a extensão sinalizava o seu poder. Inicialmente, foi adotada na cor vermelha, depois considerada um privilégio da realeza.

Quando um juiz adentra o recinto de um tribunal e todos se levantam, não estão se levantando para o indivíduo, mas para a toga que ele veste e para o papel que ele vai desempenhar.

Joseph Campbell, pesquisador americano, no livro "O Poder do Mito"

As togas eram originalmente feitas de lã, mas depois passaram a ser fabricadas com linho. O manto era trançado sobre o corpo, segundo o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Ministra Cármen Lúcia durante voto no quinto dia de julgamento da trama golpista Imagem: Ton Molina /Fotoarena/Folhapress

Hoje, as togas de solenidades dos ministros são feitas em cetim de seda. Elas são confeccionadas sob medida por alfaiates participantes de um processo de licitação, de acordo com as necessidades do tribunal. Também é feita uma versão mais curta, chamada "toga de verão", utilizada em procedimentos mais corriqueiros do Supremo.

Juízes e desembargadores, por exemplo, usam togas diferentes; no STF, as túnicas são compostas por quatro peças. São elas a veste talar, o cinto, a capa e o capelo, explicam o Museu do Supremo Tribunal Federal e o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região).

Seu uso pode até ser ignorado em alguns julgamentos de primeiro grau, mas pelo menos a capa é obrigatória no STF por norma de seu regimento interno. Não há punição estabelecida para quem não usar a vestimenta, pois é presumido que nenhum ministro vá desrespeitar a regra.

O uso das togas pelo Supremo Tribunal Federal está previsto nos seus regimentos internos, desde o de 1909 e o de 1940, em que eram exigidas a beca, a capa e o barrete [outro nome do chapéu] para as sessões. Hoje, a norma flexibilizou: 'A veste talar é obrigatória apenas nas sessões solenes. Nas sessões ordinárias, a utilização da capa é suficiente'.

Museu do STF

O capelo, espécie de chapéu octogonal que acompanhava a toga, caiu em desuso nas últimas décadas. No entanto, a peça segue em exposição nos museus do Judiciário.

No STF, há também um armário repleto de becas disponíveis para os advogados. No entanto, alguns preferem levar a sua. Elas podem ser compradas até pela internet, mas os preços costumam ser sob encomenda.