Porta-aviões dos EUA não esteve no Brasil durante o julgamento de Bolsonaro

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que navios de guerra dos Estados Unidos estiveram na costa brasileira durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O porta-aviões norte-americano que aparece no vídeo esteve no Brasil em maio de 2024, ou seja, mais de um ano antes do julgamento.

O que diz o post

A publicação mostra uma foto de barcos com a seguinte legenda: "Navios dos EUA aparecem na costa brasileira em meio ao julgamento de Bolsonaro". Em seguida, aparece um vídeo de um porta-aviões. Ao fundo, é possível ouvir vozes em português comentado sobre o tamanho da embarcação.

Porque é falso

Vídeo original foi publicado em 2024. Em junho deste ano, o UOL Confere desmentiu outro post que usou a mesma imagem da embarcação (aqui). Na ocasião, uma busca levou a uma publicação do vídeo no canal do YouTube do site Metrópoles, feita em 22 de maio de 2024. É possível observar que se tratam das mesmas imagens (aqui e abaixo).

O navio pertence à Marinha dos Estados Unidos e realizou uma missão de rotina. USS George Washington (CVN 73) chegou ao Rio dia 20 de maio de 2024 para exercícios navais conjuntos com a Marinha brasileira na operação Southern Seas - 2024 (aqui, aqui e aqui).

Não há registros de um porta-aviões dos EUA no Brasil durante o julgamento do Bolsonaro. Nenhum veículo de imprensa noticiou a vinda da marinha americana ao Brasil este mês (aqui). Recentemente, o governo Donald Trump enviou para a costa da Venezuela três navios militares (aqui). O governo e o Exército brasileiro estão monitorando o deslocamento dessas embarcações (aqui). O UOL Confere tentou contato com a Marinha para comentar o post, mas não obteve retorno.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo considerou o ex-presidente culpado por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, liderar organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado (aqui).

Viralização. Um post no Facebook com a desinformação tinha 4.300 curtidas e 1.400 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado por AFP

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news