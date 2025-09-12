Topo

Notícias

Protestos violentos no Nepal deixam 51 mortos e 12.500 detentos foragidos

12/09/2025 02h10

Pelo menos 51 pessoas morreram durante os protestos violentos que abalaram o Nepal durante a semana, informou a polícia nesta sexta-feira (12) ao divulgar um balanço atualizado, enquanto começa a ser analisada a dimensão do caos que derrubou o governo

Mais de 12.500 detentos que fugiram de várias prisões em todo o país continuam foragidos, disse o porta-voz da polícia, Binod Ghimire, à AFP. 

Os protestos começaram na segunda-feira (8) em Katmandu e em outras cidades, contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e contra a corrupção. 

O primeiro-ministro, KP Sharma Oli, anunciou sua renúncia na terça-feira, durante um dia marcado por distúrbios nos quais manifestantes incendiaram a sede do Parlamento, edifícios do governo, um centro comercial e um hotel da rede Hilton.

Apesar do restabelecimento de plataformas como Facebook, X ou YouTube, além da promessa de uma investigação sobre a violência policial e a renúncia do primeiro-ministro, alguns grupos de jovens manifestantes, sob o nome de "Geração Z", saquearam na terça-feira edifícios públicos e as residências de vários líderes políticos. 

Além de incendiar o Parlamento, os manifestantes também atearam fogo à residência do até então primeiro-ministro.

Na quinta-feira, as autoridades do Nepal anunciaram que recapturaram mais de 200 dos 13.500 detentos que fugiram das prisões nesta semana, aproveitando o caos dos protestos violentos e da renúncia do primeiro-ministro.

pm-pjm/dhw/pb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ministro da Agricultura será candidato à liderança do partido que governa o Japão

"Julgamento histórico": imprensa europeia reage à condenação de Bolsonaro

"Caça às bruxas": Trump critica condenação de Bolsonaro e Rubio promete resposta dos EUA

Drones e exercícios russos elevam tensão nos países bálticos

STF condena militares pela 1ª vez a até 26 anos; STM pode tirar patentes

PL usa voto de Fux como arma para tentar rebater condenação de Bolsonaro

'Nepo kids': como ostentação nas redes estimulou onda de protestos no Nepal

Condenação de Bolsonaro não mobiliza militância e deixa lacuna na direita

Caça da FAB que interceptou avião venezuelano já foi comprado por 15 países

STF condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão e rompe com tradição de impunidade

Protestos violentos no Nepal deixam 51 mortos e 12.500 detentos foragidos