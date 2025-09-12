Proteína demais é um problema? Veja como o corpo reage ao excesso

Proteínas são indispensáveis. Elas participam da construção e do reparo de tecidos, regulam funções enzimáticas e hormonais, reforçam as defesas do corpo e até ajudam os neurônios a se comunicar. Por tudo isso, estão sempre no centro de dietas equilibradas.

Nos últimos anos, elas também viraram protagonistas de estratégias para emagrecer e ganhar massa muscular — e, com a febre dos suplementos e das dietas hiperproteicas, o consumo excessivo se tornou comum.

O que acontece no corpo quando há exagero

O organismo não tem como estocar proteínas para uso futuro. Isso significa que o excesso precisa ser processado, e é aí que surgem os efeitos colaterais.

Um dos mais conhecidos é a sobrecarga renal. O metabolismo de grandes quantidades de proteína gera ácidos que alteram o equilíbrio químico do corpo. Para compensar, os ossos liberam cálcio, que vai parar nos rins — aumentando o risco de pedras.

Além disso, as proteínas animais são ricas em purinas, precursoras de ácido úrico, outro fator ligado à formação de cálculos. O problema se agrava em dietas pobres em fibras e líquidos.

Mais riscos além dos rins

Estudos já consolidaram a ligação entre alto consumo de carne vermelha e maior mortalidade por todas as causas. Isso se deve, em parte, à presença de gordura saturada e colesterol, principalmente em cortes gordurosos, que aumentam as chances de doenças cardiovasculares, sobrecarga no fígado e até alguns tipos de câncer, como o colorretal.

Há também registros de hiperalbuminemia — excesso de albumina no sangue — que pode sinalizar desequilíbrios nutricionais e desidratação.

Quanto é o suficiente?

A recomendação geral é de 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal ao dia para adultos saudáveis. Alguém com 70 quilos, por exemplo, precisa de cerca de 56 gramas diárias — o equivalente a dois bifes médios ou um peito grande de frango. O ideal é que seja mesclada uma maior quantidade de proteína de origem animal com a de fonte vegetal.

O consumo acima de 2 g por quilo já é considerado excessivo. Mas esse número varia de acordo com idade, gênero, peso, altura e nível de atividade física.

Onde encontrar proteína

As chamadas proteínas de alto valor biológico — que fornecem todos os aminoácidos essenciais — estão em carnes, peixes, ovos, leite e seus derivados, além de alguns vegetais como a soja e a quinoa.

Já as proteínas incompletas, encontradas em nozes, sementes, leguminosas e grãos integrais, podem ser combinadas entre si ou com fontes animais para oferecer o pacote completo de nutrientes.

Além da própria proteína, esses alimentos fornecem vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco, fundamentais para o corpo.

E os suplementos?

Eles podem ter papel relevante em situações específicas, como casos de desnutrição, recuperação de lesões, treinos muito intensos ou dificuldades alimentares. Mas não substituem as proteínas naturais e, fora desses contextos, podem ser desnecessários.

Para quem busca hipertrofia, a ciência mostra que a chave está em um cardápio balanceado, rico também em carboidratos e gorduras boas, aliado a uma rotina consistente de treinos.

*Com informações de reportagem publicada em 29/10/2024