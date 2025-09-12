Topo

Notícias

Produção industrial recua em 7 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em julho ante junho

Rio

12/09/2025 09h33

A produção industrial recuou em sete dos 15 locais pesquisados em julho ante junho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 12.

Houve perdas no Paraná (-2,7%), Bahia (-2,6%), Minas Gerais (-2,4%), Pará (-2,1%), Mato Grosso (-1,6%), Região Nordeste (-1,1%) e Ceará (-0,3%). O Amazonas registrou estabilidade (0,0%).

Na direção oposta, houve expansão no Espírito Santo (3,1%), Rio Grande do Sul (1,4%), Santa Catarina (1,1%), Rio de Janeiro (1,0%), Pernambuco (0,9%), São Paulo (0,9%) e Goiás (0,5%). Na média global, a indústria nacional recuou 0,2% em julho ante junho.

