Prisioneiros libertados agradecem a Trump, mas alguns dizem que preferiam ter ficado em Belarus

Por Andrius Sytas

VILNIUS (Reuters) - Prisioneiros bielorrussos libertados da prisão na quinta-feira e exilados na Lituânia agradeceram ao presidente dos EUA, Donald Trump, por seu papel, mas alguns disseram que prefeririam não ter sido forçados a deixar Belarus, especialmente porque muitos deveriam ser libertados em breve de qualquer maneira.

Belarus libertou 52 prisioneiros, incluindo um funcionário da UE, após um apelo de Trump, enquanto Washington e Minsk buscam uma reaproximação vista por muitos líderes europeus com ceticismo, dada a repressão de Minsk aos oponentes e o apoio à guerra da Rússia na Ucrânia. Os libertados foram levados para a Lituânia.

A oposição exilada diz que os prisioneiros políticos libertados deveriam ter o direito de permanecer em Belarus, em vez de se submeterem ao que, segundo ela, são de fato deportações forçadas.

"Eu queria (ir) para casa, para minha casa em Belarus. Eles me trouxeram para cá", disse à Reuters um dos prisioneiros libertados, Aleksandr Mantsevich, do lado de fora da embaixada dos EUA em Vilnius, para onde foi levado de uma prisão de Belarus.

Cerca de metade dos prisioneiros libertados na quinta-feira pelo longevo líder bielorrusso Alexander Lukashenko estava quase no fim de suas penas de prisão, disse autoridade sênior da oposição Franak Viacorka.

"Imaginem só, eles estavam ansiosos para serem libertados em breve e, de repente, se veem deportados, separados da família, não têm passaporte e não podem voltar", disse ele.

PRISIONEIRO LIBERTADO QUE RETORNOU A BELARUS DESAPARECEU

O político da oposição Mikola Statkevich, um dos mais proeminentes dos libertados, recusou-se a entrar na Lituânia na quinta-feira e voltou para Belarus.

Marina Adamovic, sua esposa que está em Belarus, disse à Reuters nesta sexta-feira que não teve contato com ele desde então.

Viacorka disse que ele provavelmente será preso novamente.

"O regime de Lukashenko tem um problema, porque ele foi oficialmente libertado da prisão, mas eles não podem permitir que ele volte para casa em Belarus. Eles provavelmente lhe darão outro processo criminal", disse Viacorka.

A líder da oposição Sviatlana Tsikhanouskaya, que vive no exílio, disse que o Ocidente deveria exigir que Lukashenko permitisse que ex-presos políticos permanecessem no país.

"As pessoas têm que ter o direito de permanecer em Belarus", disse ela.

AGRADECIMENTO A TRUMP

Embora alguns prisioneiros preferissem viver livres em Belarus, também houve gratidão por terem deixado a prisão para trás.

Alguns dos libertados, em sua maioria homens com cabelos bem cortados após o recente encarceramento, reuniram-se com a mídia em Vilnius, relatando suas experiências difíceis e sua gratidão até mesmo pelos prazeres mais simples de sua libertação, como receber bolachas e água.

"Quero expressar minha gratidão", disse Dzmitry Kuchuk, um dos ex-prisioneiros. "Se eu não tivesse sido perdoado, teria permanecido na prisão por mais seis anos, por participar de um evento em 2020 e publicar materiais do partido."

Falando no mesmo evento, Tsikhanouskaya também agradeceu a Trump por seus esforços para libertar os prisioneiros políticos, o que, segundo ela, foi um passo na direção certa, ao mesmo tempo em que pediu a libertação de todos os que permanecem atrás das grades em Belarus.

No entanto, ela acrescentou: "O que aconteceu ontem não foi liberdade de verdade, foi deportação forçada."

Os prisioneiros libertados esta semana representaram o maior grupo perdoado pelo líder autoritário, mas ficou muito aquém dos 1.300 ou 1.400 prisioneiros cuja libertação Trump havia solicitado.