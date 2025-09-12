Topo

Notícias

OPINIÃO

Prisão de Bolsonaro não é fim, mas início de um ciclo. O que vem por aí?

O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília - Sergio Lima - 11.set.2025/AFP
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília Imagem: Sergio Lima - 11.set.2025/AFP
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

12/09/2025 18h17

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado ontem pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista e outros crimes. Ele nega.

A condenação revoltou o campo bolsonarista, que viu um julgamento 'de cartas marcadas", mas animou os progressistas e o governo Lula, que ressaltaram o ineditismo e o caráter civilizatório da sentença.

Mas, segundo o colunista Josias de Souza, a prisão de Bolsonaro e de seus asseclas não é o fim, mas apenas o início de um ciclo, que ainda traz muitos desafios para o país: o risco de a anistia passar no Congresso, a reação de Trump nos EUA, a candidatura de Tarcísio de Freitas, o neo-Bolsonaro, e a expectativa de as Forças Armadas retirarem ou não as patentes dos condenados.

Em relação aos EUA, Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que deputados democratas acusaram o presidente Donald Trump de tentar minar a democracia e pediram o fim das sanções contra a economia e autoridades do país.

Bolsonaro preso amanhã?

Terminado o julgamento, a questão é: quando Bolsonaro será preso? Segundo a Folha, ministros do Supremo acreditam que até dezembro.

Carla Araújo relata que a PF e o Exército já prepararam celas para Bolsonaro cumprir sua pena. Mas nada está definido ainda sobre a prisão, e a decisão cabe ao Supremo.

E Leonardo Sakamoto explica como decisões tomadas pelo presidente Lula (PT) e pelo senador Sergio Moro (UB-PR) podem deixar Bolsonaro inelegível até ele completar 105 anos.

Josias de Souza: Prisão de Bolsonaro e militares é apenas o início, não final de ciclo

Mônica Bergamo: Deputados dos EUA acusam Trump de minar a democracia brasileira e pedem fim de sanções

Carla Araújo: PF e Exército têm celas preparadas para Bolsonaro; STF vai decidir

Leonardo Sakamoto: Lula e Moro podem manter Bolsonaro inelegível até os 105 anos

Carla Jimenez: Brasil vira o 'adulto na sala' em democracia e exemplo para os EUA

Thais Bilenky: Barroso vestiu toga no anúncio do veredito em gesto visto como de aprovação

Wálter Maierovitch: Tarcísio trai história de SP ao defender Bolsonaro

Matheus Pichonelli: 'Não sou coveiro': Bolsonaro condenado lava alma de quem sofreu na pandemia

Tony Marlon: Em tempo recorde, Brasil dá recado a ameaças autoritárias

André Santana: Fux inocenta chefe, condena mordomo e mantém pobre na prisão

Rodrigo Tavares: Bolsonaro é a expressão da falência da ordem global

Reinaldo Azevedo: Direita tarcisista chora e comemora; fosse você um Bolsonaro, faria o quê?

Alvaro Costa e Silva: Agora é saber se os golpistas vão para a cadeia ou não

Outros olhares

Helton Simões Gomes
Só 24% dos projetos de IA dão retorno: esses são os 3 erros das empresas Leia mais

Roberto Sadovski
'Toy Story' 30 anos: o filme que revolucionou a animação volta aos cinemas Leia mais

Cristina Fibe
Morte de Alícia Valentina, 11 anos, indica perigo crescente contra meninas Leia mais

Luciana Bugni
Que Bolsonaro? Que Odete Roitman? Eu só quero ver ipês florindo Leia mais

Paula Gama
Fusca Pé de Boi nasceu como carro mais simples da VW, mas hoje vale fortuna Leia mais

Juliana Simon
'La jefa' da coquetelaria divide amor por Argentina, Ásia e São Paulo Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Rezei para assassino de Kirk não ser um de nós', diz governador de Utah

El Salvador é o país com 'deterioro mais rápido' da democracia na América Latina, diz relatório

Assembleia Geral da ONU apoia criação de Estado palestino sem Hamas

Olympique de Marselha goleia Lorient (4-0) antes de sua visita ao Real Madrid

Bolsonaro condenado, o que acontece agora?

Cogumelos mágicos e mais: três novas drogas são identificadas no Brasil

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

Jamil: Governo brasileiro suspeita que EUA possam aplicar 'sanção coletiva'

Leverkusen vence Eintracht (3-1) na estreia do técnico Hjulmand

Inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética já estão abertas

Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed na semana que vem