Prisão de Bolsonaro não é fim, mas início de um ciclo. O que vem por aí?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado ontem pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista e outros crimes. Ele nega.

A condenação revoltou o campo bolsonarista, que viu um julgamento 'de cartas marcadas", mas animou os progressistas e o governo Lula, que ressaltaram o ineditismo e o caráter civilizatório da sentença.

Mas, segundo o colunista Josias de Souza, a prisão de Bolsonaro e de seus asseclas não é o fim, mas apenas o início de um ciclo, que ainda traz muitos desafios para o país: o risco de a anistia passar no Congresso, a reação de Trump nos EUA, a candidatura de Tarcísio de Freitas, o neo-Bolsonaro, e a expectativa de as Forças Armadas retirarem ou não as patentes dos condenados.

Em relação aos EUA, Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que deputados democratas acusaram o presidente Donald Trump de tentar minar a democracia e pediram o fim das sanções contra a economia e autoridades do país.

Bolsonaro preso amanhã?

Terminado o julgamento, a questão é: quando Bolsonaro será preso? Segundo a Folha, ministros do Supremo acreditam que até dezembro.

Carla Araújo relata que a PF e o Exército já prepararam celas para Bolsonaro cumprir sua pena. Mas nada está definido ainda sobre a prisão, e a decisão cabe ao Supremo.

E Leonardo Sakamoto explica como decisões tomadas pelo presidente Lula (PT) e pelo senador Sergio Moro (UB-PR) podem deixar Bolsonaro inelegível até ele completar 105 anos.

Josias de Souza: Prisão de Bolsonaro e militares é apenas o início, não final de ciclo

Mônica Bergamo: Deputados dos EUA acusam Trump de minar a democracia brasileira e pedem fim de sanções

Carla Araújo: PF e Exército têm celas preparadas para Bolsonaro; STF vai decidir

Leonardo Sakamoto: Lula e Moro podem manter Bolsonaro inelegível até os 105 anos

Carla Jimenez: Brasil vira o 'adulto na sala' em democracia e exemplo para os EUA

Thais Bilenky: Barroso vestiu toga no anúncio do veredito em gesto visto como de aprovação

Wálter Maierovitch: Tarcísio trai história de SP ao defender Bolsonaro

Matheus Pichonelli: 'Não sou coveiro': Bolsonaro condenado lava alma de quem sofreu na pandemia

Tony Marlon: Em tempo recorde, Brasil dá recado a ameaças autoritárias

André Santana: Fux inocenta chefe, condena mordomo e mantém pobre na prisão

Rodrigo Tavares: Bolsonaro é a expressão da falência da ordem global

Reinaldo Azevedo: Direita tarcisista chora e comemora; fosse você um Bolsonaro, faria o quê?

Alvaro Costa e Silva: Agora é saber se os golpistas vão para a cadeia ou não

