Prio deve receber em breve licença para instalar poços de Wahoo, diz Itaú BBA

12/09/2025 12h40

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira brasileira Prio deverá receber em breve licença do órgão ambiental federal Ibama para a instalação dos poços de seu campo de Wahoo, onde planeja iniciar a produção no próximo ano, agregando cerca de 40 mil barris por dia, disseram o Itaú BBA, em relatório a clientes, e uma fonte a par do licenciamento.

A expectativa ocorre após o Ibama ter atualizado, na noite de quinta-feira, o processo de licenciamento do ativo na Bacia de Campos em seu sistema, adicionando a minuta e o memorando de cálculo da licença de instalação, disseram o Itaú e a fonte.

"A publicação desses documentos pode ser interpretada como um marco positivo no avanço para obtenção da licença e sugere que sua emissão pode ocorrer em breve", disse o relatório do Itaú BBA.

O banco afirmou ainda esperar o primeiro óleo de Wahoo em abril de 2026, produzido a partir de quatro poços, totalizando 40 mil barris por dia e representando um aumento de 44% na produção total de óleo da Prio, considerando os níveis de agosto.

No segundo trimestre, a Prio produziu cerca de 100 mil barris por dia. A companhia prevê atingir produção de mais de 200 mil barris por dia no ano que vem, considerando a entrada em operação do campo de Wahoo e a compra do campo de Peregrino.

Procurados, a Prio e o Ibama não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

(Por Marta Nogueira e Pedro Fonseca)

