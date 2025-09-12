Topo

Notícias

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

12/09/2025 12h47

O príncipe britânico Harry fez uma visita surpresa à Ucrânia nesta sexta-feira (12) para prestar apoio aos soldados ucranianos feridos na guerra contra a Rússia, anunciou a companhia ferroviária nacional, Ukrzaliznytsia.

"O príncipe Harry, duque de Sussex, chegou a Kiev de trem para ver, em primeira mão, a destruição causada pela invasão russa da Ucrânia e para se encontrar com veteranos e altos funcionários ucranianos", publicou a companhia ferroviária nacional, Ukrzaliznytsia, em sua conta no Telegram.

Esta é a segunda visita do príncipe Harry à Ucrânia neste ano. Em abril, ele e sua esposa, Meghan Markle, visitaram um centro de reabilitação para soldados feridos em Lviv, no oeste do país.

Desta vez, segundo a Ukrzaliznytsia, Harry está acompanhado por uma equipe de sua fundação, a Invictus Games Foundation, criada para apoiar militares feridos em combate por meio de competições esportivas.

"Não podemos parar a guerra na Ucrânia, mas o que podemos fazer é tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar na recuperação dos soldados feridos", disse Harry, em entrevista ao jornal The Guardian.

Encontro com premiê ucraniana

Segundo o diário, Harry deve se encontrar com a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, e cerca de 200 veteranos. Harry, que completa 41 anos na segunda-feira, encontrou seu pai, o rei Charles III, pela primeira vez em quase dois anos, durante uma visita ao Reino Unido, no início desta semana.

A relação entre os dois tem sido difícil há anos, devido a uma série de queixas, alimentadas pelas críticas públicas do príncipe à sua família. A visita de Harry à Ucrânia coincide com a viagem da nova secretária de Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, em sua primeira missão ao exterior desde sua nomeação na semana passada.

Com AFP

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Qual o significado da toga, a 'capa preta' que os ministros do STF usam?

Rússia reduz taxas de juros diante do medo de uma desaceleração econômica

Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Planta invasora ameaça fazer desaparecer vila de pescadores na Colômbia

Governadores cotados para 2026 criticam condenação de Bolsonaro pelo STF

Em meio à tensão com Otan e europeus, Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos

Chacina em Santa Catarina: libanês mata mulher, enteados e fere sogra

SAIBA MAIS-O que acontecerá com Bolsonaro depois de condenação por tentativa de golpe?

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico