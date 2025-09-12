Príncipe Harry visita soldados ucranianos em Kiev

O príncipe britânico Harry fez uma visita surpresa à Ucrânia nesta sexta-feira (12) para prestar apoio aos soldados ucranianos feridos na guerra contra a Rússia, anunciou a companhia ferroviária nacional, Ukrzaliznytsia.

"O príncipe Harry, duque de Sussex, chegou a Kiev de trem para ver, em primeira mão, a destruição causada pela invasão russa da Ucrânia e para se encontrar com veteranos e altos funcionários ucranianos", publicou a companhia ferroviária nacional, Ukrzaliznytsia, em sua conta no Telegram.

Esta é a segunda visita do príncipe Harry à Ucrânia neste ano. Em abril, ele e sua esposa, Meghan Markle, visitaram um centro de reabilitação para soldados feridos em Lviv, no oeste do país.

Desta vez, segundo a Ukrzaliznytsia, Harry está acompanhado por uma equipe de sua fundação, a Invictus Games Foundation, criada para apoiar militares feridos em combate por meio de competições esportivas.

"Não podemos parar a guerra na Ucrânia, mas o que podemos fazer é tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar na recuperação dos soldados feridos", disse Harry, em entrevista ao jornal The Guardian.

Encontro com premiê ucraniana

Segundo o diário, Harry deve se encontrar com a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, e cerca de 200 veteranos. Harry, que completa 41 anos na segunda-feira, encontrou seu pai, o rei Charles III, pela primeira vez em quase dois anos, durante uma visita ao Reino Unido, no início desta semana.

A relação entre os dois tem sido difícil há anos, devido a uma série de queixas, alimentadas pelas críticas públicas do príncipe à sua família. A visita de Harry à Ucrânia coincide com a viagem da nova secretária de Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, em sua primeira missão ao exterior desde sua nomeação na semana passada.

Com AFP