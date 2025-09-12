Presidente do conselho da Tesla descarta que atividade política de Musk afete vendas

(Reuters) - A presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, descartou as preocupações de que a atividade política de Elon Musk tenha diminuído as vendas da fabricante de veículos elétricos e disse que o bilionário está "na frente e no centro" da empresa após vários meses na Casa Branca.

"O que ele faz do ponto de vista pessoal, em termos de suas motivações políticas, depende dele", disse Denholm em uma entrevista à Bloomberg Television nesta sexta-feira. "Do ponto de vista político, obviamente estamos em uma democracia, então todos podem expressar seus pontos de vista."

As declarações de Denholm foram feitas após o conselho da Tesla propor um plano de remuneração de US$1 trilhão para o presidente-executivo, no que seria o maior pacote de remuneração corporativa da história, ressaltando o controle que ele tem sobre a montadora.

A incursão de Musk na política e sua disposição de criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentaram as preocupações entre os investidores e analistas da Tesla sobre possíveis distrações e queda nas vendas, conforme compradores alienados escolhem veículos elétricos rivais.

O conselho, no entanto, recomendou que os acionistas, durante uma reunião anual no próximo mês, votem contra uma proposta para implementar uma regra a fim de garantir a neutralidade política e proibir a empresa e sua equipe de liderança de endossar qualquer partido político.

Musk continua gerando controvérsias com suas declarações e recebeu críticas pela falta de moderação de conteúdo em sua plataforma X.

O conselho da fabricante de veículos elétricos expressou repetidamente a confiança na capacidade de Musk de conduzir a empresa em uma nova direção e, ao mesmo tempo, reacender o crescimento, mesmo com a perda de terreno para rivais chineses nos principais mercados em meio à redução da demanda.

(Reportagem de Zaheer Kachwala e Arsheeya Bajwa em Bengaluru e Abhirup Roy em San Francisco)