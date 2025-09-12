Topo

Carla Araújo: Presença de Gilmar Mendes reforça institucionalidade do STF

12/09/2025 05h30

A entrada do decano Gilmar Mendes no plenário da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) durante o julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista reforça a institucionalidade e o espírito de corpo da Corte, avalia a colunista Carla Araújo no Poder e Mercado, do Canal UOL.

O julgamento, que condenou Jair Bolsonaro e outros sete réus, foi marcado por manifestações públicas e pela presença de ministros como Luís Roberto Barroso, gesto visto como resposta coletiva do STF às pressões externas e internas.

Gilmar estaria fazendo esse papel de, como decano, ter essa representatividade de defender a institucionalidade. Não é de hoje que o Supremo está sendo atacado. É meio praxe essa proteção aí.

É um julgamento de muita importância e vimos essas cenas inusuais, com o Gilmar Mendes acompanhando o julgamento como um todo. Ela é muito simbólica e importante ao mostrar essa institucionalidade. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla Araújo destaca que Luís Roberto Barroso, presidente do STF, também quebrou o protocolo ao encerrar a sessão, normalmente presidida por Cristiano Zanin, o que ressalta o caráter excepcional do caso e a atenção internacional ao julgamento.

Barroso vai um passinho além, eu diria, para quebrar o script e encerrar a sessão. Só demonstra isso com certeza da importância desse julgamento, tanto no Brasil como também no exterior, já que temos toda a discussão das sanções e das respostas que o governo do Donald Trump está dando em relação a esse julgamento.

Mostra também que as instituições brasileiras não se curvaram a essa pressão hoje com essa declaração da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus por tentativa de golpe. Carla Araújo, colunista do UOL

