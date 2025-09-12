Carla Araújo: Presença de Gilmar Mendes reforça institucionalidade do STF

A entrada do decano Gilmar Mendes no plenário da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) durante o julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista reforça a institucionalidade e o espírito de corpo da Corte, avalia a colunista Carla Araújo no Poder e Mercado, do Canal UOL.

O julgamento, que condenou Jair Bolsonaro e outros sete réus, foi marcado por manifestações públicas e pela presença de ministros como Luís Roberto Barroso, gesto visto como resposta coletiva do STF às pressões externas e internas.

Gilmar estaria fazendo esse papel de, como decano, ter essa representatividade de defender a institucionalidade. Não é de hoje que o Supremo está sendo atacado. É meio praxe essa proteção aí.

É um julgamento de muita importância e vimos essas cenas inusuais, com o Gilmar Mendes acompanhando o julgamento como um todo. Ela é muito simbólica e importante ao mostrar essa institucionalidade. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla Araújo destaca que Luís Roberto Barroso, presidente do STF, também quebrou o protocolo ao encerrar a sessão, normalmente presidida por Cristiano Zanin, o que ressalta o caráter excepcional do caso e a atenção internacional ao julgamento.

Barroso vai um passinho além, eu diria, para quebrar o script e encerrar a sessão. Só demonstra isso com certeza da importância desse julgamento, tanto no Brasil como também no exterior, já que temos toda a discussão das sanções e das respostas que o governo do Donald Trump está dando em relação a esse julgamento.

Mostra também que as instituições brasileiras não se curvaram a essa pressão hoje com essa declaração da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus por tentativa de golpe. Carla Araújo, colunista do UOL

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: