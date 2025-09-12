Bolsonaro e militares podem ser presos em presídio comum? Advogado explica

O cumprimento das penas dos condenados no julgamento do STF segue regras diferentes para militares e civis, diz Bruno Salles, advogado criminalista, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

De acordo com Salles, militares podem cumprir pena em presídio militar, enquanto civis vão para presídios comuns. A execução só começa após o trânsito em julgado, quando não há mais recurso possível.

Primeiro lugar, são situações distintas. Eu acho que a gente tem que diferenciar aqui primeiro os militares ou ex-militares, militares da reserva, dos civis. Os militares podem ter o direito de cumprir a sua pena num estabelecimento prisional militar, em um quartel ou em presídio militar específico para esses fins. Bruno Salles

Salles explica que o Supremo determinou ao Superior Tribunal Militar que analise a perda de patente dos militares condenados e detalha o momento em que a execução da pena se inicia.

O Supremo Tribunal Federal acatou o que a Constituição diz e determinou que o Superior Tribunal Militar analise a perda da patente. [...] Isso acontecerá quando tiver algo que a gente chama em direito de trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando acabam todos os recursos e o processo se estabiliza. Bruno Salles

O advogado ressalta que há possibilidade de prisão domiciliar, mas ela depende de comprovação rigorosa de graves enfermidades do condenado.

No entanto, a defesa pode, antes disso, ainda pedir que seja cumprido em regime domiciliar, como ele já cumpre uma prisão cautelar. [...] Mas ela vai ter que apresentar provas cabais de graves enfermidades que não admitam o cumprimento da pena em um estabelecimento prisional. Bruno Salles

'Fux foi desrespeitoso'

O julgamento do STF sobre a tentativa de golpe teve episódios incomuns, como o longo voto do ministro Luiz Fux e a presença de Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, analisa Bruno Salles Ribeiro. Para Salles, a presença dos ministros sinalizou proteção institucional diante do impacto do voto de Fux, que defendeu a absolvição de Bolsonaro e criticou colegas e a Procuradoria-Geral da República.

Eu acho que sem dúvida a presença do Ministro Gilmar Mendes e do Ministro Farroso foi uma resposta ao voto do Ministro Fux. Porque o voto do Ministro Fux chocou muito a comunidade jurídica e chocou muito os seus pares também. Bruno Salles, advogado criminalista

Salles avalia que a extensão do voto, que durou quase 12 horas, foi vista como desrespeito ao tempo do tribunal e aos colegas.

O voto de 12 horas é considerado um desrespeito ao tribunal. É um desrespeito com o tempo dos seus colegas, com todo mundo. O ministro Fux fez isso, lendo inclusive citações de autores. Bruno Salles

O advogado também comenta que o voto de Fux trouxe críticas e argumentos associados ao discurso bolsonarista, o que intensificou a tensão na Corte.

Porque estava ali fazendo bastante críticas aos votos anteriores e críticas que foram consideradas infundadas. Por exemplo, algumas afirmações são afirmações que a gente vê muito na boca de bolsonaristas, afirmações políticas de que não se pode condenar alguém por um discurso, não se pode condenar alguém por uma minuta. Bruno Salles

