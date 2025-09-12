Ex-STF, Marco Aurélio Mello critica Barroso: 'Presença foi extravagante'

A decisão do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, de se sentar ao lado do presidente da Primeira Turma durante o julgamento de Jair Bolsonaro surpreendeu e gerou críticas do ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

O gesto de Barroso, considerado fora do protocolo, foi visto como simbólico e marcou o julgamento, mesmo sem manifestações como aplausos ao final. Para Marco Aurélio, a atitude reforça o impacto institucional do caso.

Para mim, é algo extravagante. Ele ter afastado o secretário ou a secretária da turma e sentado ao lado do presidente da sessão na cadeira respectiva. Para mim é algo extravagante. Ainda bem que nós não tivemos palmas ao final do julgamento, mas ficará também na história do tribunal. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF

Evidentemente, se o processo estivesse no plenário, ele teria presidido a sessão. Agora, ele comparecer à sessão e tomar o assento, que é o assento destinado ao secretário da turma, é um passo demasiadamente largo e que eu não daria jamais. Marco Aurélio Mello

Marco Aurélio Mello afirma que o Supremo extrapolou sua competência ao julgar Bolsonaro, defendendo que o caso deveria ser remetido à primeira instância e decidido no plenário.

A competência do Supremo é o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa e mais nada. Supremo não é competente, como eu venho batendo nessa tecla, para julgar processo crime que envolva cidadãos comuns ou ex-presidente da República. Agora. Marco Aurélio Mello

