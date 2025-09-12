Topo

Notícias

Preços dos combustíveis ficam estáveis na semana de 7 a 12 de setembro, mostra ANP

São Paulo

12/09/2025 18h17

Os preços dos combustíveis ficaram praticamente estáveis na semana de 7 a 12 de setembro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No período, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) teve pequena variação porcentual de quase 0,1% em relação à semana anterior, enquanto a gasolina e o diesel S-10 não tiveram variação na mesma comparação.

O preço médio do botijão de GLP de 13 kg fechou a semana a R$ 107,82, e preço máximo de R$ 156 o botijão.

Já na gasolina comum foi de R$ 6,17 o litro, com preço máximo de R$ 9,19/l, enquanto o diesel permaneceu com preço médio de R$ 6,06, atingindo o máximo de R$ 9,29, ainda segundo a ANP.

