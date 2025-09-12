Polônia responde Trump: incursão de drones russos 'não foi um erro'

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, descartou nesta sexta-feira a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a incursão de quase 20 drones russos no espaço aéreo polonês poderia ter sido um erro.

"Nós também gostaríamos que o ataque com drones à Polônia tivesse sido um erro. Mas não foi. E sabemos disso", escreveu Tusk em inglês na rede social X.

"Pode ter sido um erro", disse Trump na quinta-feira aos jornalistas, ao comentar o incidente.

A incursão aconteceu na madrugada de quarta-feira, como parte de um novo ataque russo contra a Ucrânia.

A Polônia denunciou a entrada de 19 drones russos em seu espaço aéreo, que não deixaram feridos. O Exército de Varsóvia derrubou pelo menos três deles com a ajuda da Otan, que denunciou o "comportamento irresponsável" de Moscou.

A Rússia nega que tentou atacar alvos na Polônia e afirma que Varsóvia não tem evidências de que os drones eram russos.

gab/ach/avl/pb/fp

© Agence France-Presse