Polícia pede prisão de médico por procedimento nos glúteos que matou jovem

Do UOL e em colaboração para o UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu a prisão do médico responsável pelo procedimento estético que resultou na morte de uma jovem de 28 anos no início da semana, em clínica na zona oeste da capital fluminense.

O que aconteceu

Pedido de prisão temporária contra José Emílio de Brito foi enviado ontem à Justiça. Marilha Menezes Antunes foi hospitalizada no último dia 9 para realizar uma lipoaspiração com enxerto nos glúteos. O procedimento, que custou cerca de R$ 5 mil, foi realizado por uma equipe liderada por Brito, informou a Polícia Civil do Rio.

Justiça aguarda manifestação do Ministério Público para decidir sobre a prisão do médico. Em nota, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) informou que o processo está na 1ª Vara Criminal e foi encaminhado ontem ao Ministério Público fluminense. Procurado, o MP-RJ informou que a representação da Polícia Civil será apreciada pela 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Área Bangu e Campo Grande do Núcleo Rio de Janeiro e deve ser remetida ao Poder Judiciário ainda hoje.

Questionada, Polícia Civil não retornou sobre o que justificou o pedido de prisão preventiva de Brito. O processo não está disponível para consulta pública no site do TJ-RJ e a reportagem ainda não conseguiu acessar detalhes da ação. O texto será atualizado no caso de eventuais manifestações da corporação.

UOL não conseguiu localizar a defesa do médico. O espaço está aberto para futuros posicionamentos.

Relembre o caso

Jovem foi hospitalizada no último dia 9 para realizar lipoaspiração com enxerto nos glúteos. O procedimento, que custou cerca de R$ 5 mil, foi comandado por Brito, informou a Polícia Civil do Rio.

Durante procedimento, Marilha sofreu complicações. De acordo com o laudo preliminar do IML de Campo Grande, a jovem teve uma hemorragia interna após ter um dos rins perfurado durante a operação.

Samu foi acionado, mas socorristas não conseguiram reverter quadro e morte foi confirmada. A Polícia Militar também esteve na clínica e, em um relato inicial, o médico responsável pelo procedimento alegou que Marilha sofreu broncoaspiração seguida por parada cardiorrespiratória, conforme consta no boletim de ocorrência.

Procedimento ocorreu na clínica Amacor, instituição privada localizada em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Duas mulheres apontadas como gerentes do estabelecimento — que não tiveram suas identidades reveladas — foram detidas no último dia 10. De acordo com uma nota divulgada pela clínica, elas "foram conduzidas apenas para prestar esclarecimentos e foram liberadas no mesmo dia".

Família acusa clínica de negligência e afirma que Marilha não tinha nenhuma comorbidade. Os parentes da vítima informaram aos policiais que ela havia feito todos os exames necessários antes de ser submetida ao procedimento.

Caso está sob investigação da Delegacia do Consumidor do Rio. No início da semana, o delegado do caso, Wellington Vieira, informou que o médico já havia sido ouvido e que analisava a "necessidade de uma nova oitiva" do profissional. Na ocasião, ele afirmou que testemunhas e familiares também seriam ouvidos.

Clínica Amacor foi interditada. Ainda no início da semana, agentes da Polícia Civil encontraram diversos remédios vencidos no centro cirúrgico e na farmácia do estabelecimento. A investigação quer determinar se esses produtos fora do prazo de validade foram usados no socorro à Marilha.

Em nota divulgada à imprensa antes da ação da PC-RJ, clínica negou irregularidades. No comunicado, a Amacor alegou que seu centro cirúrgico funciona como "uma hotelaria" em que "equipes médicas terceiras alugam o espaço para realizar procedimentos", e que sua responsabilidade está em fornecer "infraestrutura e orientação de conduta médica local".

Amacor afirmou que mantém centro cirúrgico "devidamente aparelhado com todos os equipamentos essenciais" para intercorrências. "A unidade dispõe de carrinho de parada cardiorrespiratória completo, equipado com medicamentos, dispositivos de via aérea avançada, desfibrilador bifásico e DEA em perfeitas condições de funcionamento", consta na nota.

Clinica lamentou morte de jovem. A instituição alegou ainda que todo o protocolo foi acionado para socorrer a paciente e afirmou estar à disposição das autoridades.

Procurado, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro disse ter instaurado procedimento para apurar o caso. Ainda não há atualizações sobre as apurações do órgão.

Marilha era formada em gestão de RH e trabalhava como técnica em segurança do trabalho. A jovem, que morava na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, deixa um filho de 6 anos e outros familiares.