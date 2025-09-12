Topo

Carro de amigos que desapareceram ao cobrar dívida é encontrado no PR

Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto - Reprodução
Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 19h35

O carro dos amigos que desapareceram após viajarem ao interior do Paraná cobrar uma dívida foi encontrado hoje. O veículo estava enterrado em uma área de mata perto de Icaraíma (PR). A informação foi confirmada pelas forças de segurança do Paraná.

O que aconteceu

Veículo estava enterrado perto de Icaraíma. Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram para a cidade paranaense para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. A Polícia Ambiental divulgou um vídeo do momento em que o veículo foi encontrado.

Forças de segurança ainda trabalham na escavação da área. Até o momento, os trabalhos não terminaram e os corpos ainda não foram encontrados.

Os quatro homens seguem desaparecidos. Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, não são vistos desde o dia 5 de agosto. Além deles, o homem que os contratou, Alencar Gonçalves de Souza, também desapareceu.

