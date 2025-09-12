Topo

Polícia da Costa Rica detém suspeitos do assassinato de militar nicaraguense

12/09/2025 11h51

A polícia da Costa Rica prendeu quatro suspeitos do assassinato de um militar nicaraguense exilado e crítico do governo de Daniel Ortega e Rosaria Murillo em San José, informaram as autoridades nesta sexta-feira (12).

Em 20 de junho, o major Roberto Samcam, de 66 anos, foi assassinado por desconhecidos no condomínio onde morava em um subúrbio de San José, um homicídio pelo qual ativistas e movimentos nicaraguenses no exílio responsabilizaram o governo de Ortega e Murillo.

As detenções dos suspeitos ocorreram após várias batidas na Ciudadela León XIII, uma área de San José onde vivem muitos imigrantes nicaraguenses, e em Cañas, a cerca de 175 quilômetros ao noroeste da capital costarriquenha, na província de Guanacaste.

"Temos um sujeito de sobrenome Carvajal, de 20 anos de idade, que seria quem cometeria o homicídio", disse o diretor do Organismo de Investigação Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, em um vídeo enviado a jornalistas.

Agora, a polícia buscará "poder determinar se efetivamente estamos diante de uma incursão política de outro governo ou não", acrescentou Zuñiga.

Além dos quatros detidos, a polícia tenta localizar um quinto suspeito.

jjr/mr/rm/aa

© Agence France-Presse

