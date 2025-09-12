Topo

Notícias

Piscicultura paulista pode perder R$ 75 mi com tarifaço dos EUA, diz associação

São Paulo

12/09/2025 10h00

São Paulo, 12 - A piscicultura do Estado de São Paulo pode registrar uma queda de R$ 75 milhões na receita com exportações até o fim do ano em virtude da nova tarifa de 50% que os Estados Unidos aplicaram à entrada da tilápia brasileira no país.Conforme nota da Associação dos Piscicultores em Águas Paulistas e da União (Peixe SP), em 2024 o Brasil exportou R$ 200 milhões em tilápia para o mercado norte-americano, sendo São Paulo responsável por 35% das vendas. De acordo com a secretária executiva da Peixe SP, Marilsa Patrício, 60% dessas vendas ocorrem no segundo semestre, "aumentando a urgência do problema", diz, na nota.Para mitigar os danos, a Peixe SP informa ainda que segue atuando em diversas frentes. "A associação pressiona por um diálogo político mais direto com os EUA e apoia a qualificação das indústrias locais para acessar o programa ProAtivo, que oferece a liberação de créditos acumulados de ICMS, e o Desenvolve SP, que fornece crédito específico para empresas afetadas pelas tarifas", relata. "Além disso, a portaria interministerial 12 busca fornecer recursos e apoio aos produtores afetados."Marilsa destaca também a importância de uma resposta célere das autoridades estaduais na liberação de recursos e afirma que a medida federal deve evitar burocracias para efetivamente apoiar os pequenos produtores. Ela afirma que as tarifas norte-americanas não apenas ameaçam o mercado, mas também representam um risco crescente de desemprego no setor.Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Pauta de videográficos

Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

Empresário que matou gari 'usou' esposa delegada para enganar polícia

Tyler Robinson: quem é jovem que confessou matar Charlie Kirk

BCR prevê safra recorde de milho na Argentina em 2025/26 e menor área de soja

Governador de Utah identifica o suposto assassino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

Juiz condena delegado de polícia a 19 anos de prisão por exigir propinas em cidade do MA

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

Bala achada em arma que matou Kirk tinha mensagem: 'Fascista, pegue isso'

Como os EUA podem reagir à condenação de Bolsonaro?

Lygia Pape ganha 1ª exposição individual na França com obras emblemáticas do neoconcretismo