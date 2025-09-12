PGR não deve recorrer de pena de Cid

Apesar de ter pedido uma pena maior para o delator Mauro Cid, Paulo Gonet, procurador-geral da República, não pretender recorrer após a punição de dois anos em regime aberto, determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Gonet não deve entrar com recurso. Segundo a reportagem apurou, a PGR não deve se manifestar após a condenação.

PGR pediu pena maior durante alegações finais. Gonet havia dito que a pena do tenente-coronel Mauro Cid poderia ser reduzida apenas em um terço por conta das "omissões e resistência" do delator. "Esses benefícios exigem colaboração efetiva, integral e pautada pela boa-fé, requisitos não plenamente evidenciados no presente caso."

Comportamento de Cid como delator trouxe "prejuízos relevantes" ao interesse público, disse a PGR. A adoção de uma "narrativa seletiva" e a omissão de "fatos graves" prejudica apenas o próprio Cid, "sem nada afetar o acervo probatório desta ação penal".

Diante do comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, entende-se que a redução da pena deva ser fixada em patamar mínimo. O Ministério Público sugere, na esteira dessa construção, a redução de 1/3 da pena imposta pela prática criminosa como benefício premial decorrente de sua colaboração.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

A defesa de Cid já havia criticado a PGR. Disse que ela comete "violação ao princípio da lealdade processual" ao apontar omissão do tenente-coronel. "Todavia, em manifestação absolutamente contraditória, através de tentativa absurda de desqualificação da colaboração, a PGR revela-se em violação ao princípio da lealdade processual por parte do próprio órgão acusador."

O STF determinou pena de 2 anos em regime aberto. Também foi mantido todo o acordo negociado, com medidas como a devolução de bens e valores apreendidos, além do passaporte.

Ministros negaram perdão judicial e mantiveram a delação premiada por unanimidade. Colaboração já havia sido considerada válida pelos cinco ministros da Turma durante o julgamento. A defesa de Bolsonaro havia pedido a anulação da delação, afirmando que a colaboração "não deveria existir" e chamando Cid de "mentiroso".

Não cabe também perdão no judicial, não cabe indulto pelo presidente. Não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentem contra as Cláusulas Petras da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal também já decidiu.

Moraes sobre Mauro Cid

Flávio Dino disse que havia fixado uma pena mais alta, mas decidiu seguir Moraes. "Eu considero que as razões de política criminal que o ministro relator [Moraes] mencionou, são muito relevantes, ou seja, houve um acordo do Estado com esse senhor [Mauro Cid] e apesar da reprovabilidade alta das condutas que ele adotou, creio que, do ponto de vista ético, o Estado deve honrar", declarou.

Moraes disse que Cid "forneceu informações importantes". Declarou que houve momentos em que dados foram obtidos "a fórceps". Segundo o ministro, a Polícia Federal "descobria e chamava para um novo depoimento, para uma complementação".

Não houve mentiras, não houve nos depoimentos contradições, o que houve foram omissões.

Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a trama golpista

Cid pediu a imediata retirada de sua tornozeleira eletrônica. Segundo sua defesa, ele já teria cumprido os dois anos de pena que haviam sido definidos no acordo de colaboração assinado com a Polícia Federal e chancelado pelo Supremo.

A defesa ainda dispensou o pedido de segurança da PF para ele e a família dele. No pedido encaminhado ao STF, a defesa afirma que a medida ainda não é necessária no momento, mas que avisará a corte se voltar a necessitar disso.